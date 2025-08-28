La cala de Alicante oculta entre rocas, vegetación y mar: "Es un regalo escondido"

La Costa Blanca esconde rincones que parecen sacados de una postal. Sus playas y paisajes han convertido a la provincia en uno de los destinos más codiciados del Mediterráneo. Y, aunque cada comarca guarda su propio encanto, son muchos los que aseguran que las mejores calas están en la Marina Alta.

Por eso, desde EL ESPAÑOL de Alicante ponemos hoy el foco en un rincón donde se funden mar, montaña y vegetación. Una cala perfecta para cerrar el verano con un último baño y que sorprende por su ambiente casi virgen.

Hablamos de la Cala Pinets, en Benissa, un refugio escondido entre rocas que ha dejado sin palabras a quienes la descubren. Como describen los visitantes en las reseñas de Google: "Un regalo escondido".

Naturaleza intacta

La Cala Pinets es un pequeño paraíso en el litoral de Benissa, un espacio natural que conserva la esencia más pura del Mediterráneo. Sus aguas transparentes invitan a ponerse las gafas de buceo y adentrarse en un fondo marino lleno de vida.

El paisaje se completa con formaciones rocosas y pequeñas playas de guijarros que ofrecen un entorno tranquilo, lejos del bullicio de las playas más concurridas. Aquí, el tiempo parece detenerse entre el murmullo de las olas y el canto de las gaviotas.

Desde este punto es posible emprender una excursión hacia la zona de Mar Morta y Les Roques Negres, un paraje singular con rocas rojizas y una lengua de mar donde abundan los tomates de mar y las anémonas rojas. Un espectáculo natural que sorprende a los visitantes.

Un punto de partida

Más allá del baño, Cala Pinets es también un enclave ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza. Desde Turismo de la localidad, recomiendan empezar desde aquí el Paseo Ecológico de Benissa.

Esta ruta, a la que denominan "escénica" recorre acantilados y calas escondidas, siempre con el Mediterráneo como telón de fondo.

Su tranquilidad la convierte en un espacio perfecto para desconectar. No dispone de grandes servicios, pero ese es precisamente su encanto: disfrutar de un picnic frente al mar y dejarse envolver por un ambiente auténtico y sosegado.

Este caminito nos lleva a Cala Pinets 😍🏖. Rocas, vegetación y mar se unen en esta pequeña joya del litoral de #Benissa. Perfecta para quienes buscan un baño en aguas cristalinas o simplemente disfrutar del sol 😎☀. #CostaBlanca pic.twitter.com/ypcGYokj8K — Turismo Costa Blanca (@costablancaorg) August 23, 2025

Benissa: historia y mar

El municipio que acoge esta joya es también un lugar que merece ser recorrido sin prisas. Benissa combina el verde de sus montañas con el azul del mar, y conserva un casco histórico de aspecto medieval que transporta al visitante a otra época.

Entre sus monumentos destacan la Casa Museo Abargues, una vivienda palaciega de los siglos XVIII y XIX que conserva intactas sus estancias, o el antiguo Hospital Municipal de 1790, hoy reconvertido en Ayuntamiento.

Sus calles estrechas guardan también leyendas, como la de la Casa de Juan Vives, vinculada a la devoción por la Puríssima Xiqueta.

La Fustera, Benissa GVA

Naturaleza y deporte

La riqueza paisajística de Benissa no se queda en sus calas. El municipio ofrece rutas senderistas de gran belleza, como la de la Font de Bèrnia, con sus formaciones rocosas y paisajes abancalados.

Los más deportistas pueden disfrutar del Club de Golf Ifach, un campo con vistas privilegiadas al Mediterráneo.

Como señalan desde Turisme Comunitat Valenciana, Benissa es "un rincón del Mediterráneo donde vivir el mar con todos los sentidos". Y Cala Pinets es, sin duda, una de sus mejores cartas de presentación.