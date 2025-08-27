Esta es la casa más deseada de Idealista en Alicante: 720 m2 de lujo y acceso directo a una codiciada cala

La vivienda más deseada en Idealista dentro de la provincia de Alicante se encuentra en el Cabo de las Huertas. Se trata de una villa de lujo en primera línea de mar, con acceso directo a una de las calas más exclusivas de la ciudad, que se vende por 9,4 millones de euros, a través de la inmobiliaria AProperties.

La Costa Blanca se ha consolidado como uno de los destinos más codiciados para residir en España. Municipios como Moraira, Jávea, Altea o Calpe concentran algunas de las propiedades más exclusivas del litoral mediterráneo, con precios que rivalizan con los de otras zonas de alto standing del país.

En la ciudad de Alicante, el punto neurálgico del lujo inmobiliario se sitúa en el Cabo de las Huertas y la playa de San Juan. Son los enclaves más caros para vivir, con un precio medio de 3.466 euros por m2, lo que supone un incremento del 17,5 % en el último año, según datos de Idealista.

La villa más exclusiva

La propiedad que lidera actualmente las búsquedas en Idealista combina exclusividad, diseño y entorno natural. Ubicada sobre la roca original y frente al mar, ofrece 720 metros cuadrados distribuidos entre la vivienda principal y cuatro apartamentos independientes.

La inmobiliaria AProperties destaca que se trata de "una propiedad única en el mercado inmobiliario", en la que la orientación sur y la integración arquitectónica permiten disfrutar de la luz natural durante todo el día.

Acceso directo al mar

El valor diferencial de esta villa está en su emplazamiento. Situada en un entorno natural protegido, la casa dispone de acceso directo a una cala considerada "una de las más codiciadas de Alicante".

Imagen del interior de la vivienda A.Properties

"Cada amanecer y cada atardecer se convierten en un espectáculo visual incomparable", subraya la descripción del anuncio publicada en Idealista.

La propiedad, reformada en su totalidad en el año 2000 y posteriormente ampliada, incluye un proyecto ya aprobado para ganar 200 metros cuadrados adicionales, alcanzando los 720 metros útiles y una fachada de 42 metros lineales frente al mar.

Para vivir todo el año

Además de su exclusividad, la villa se encuentra en una zona tranquila, pero rodeada de servicios, restaurantes y comercios de primer nivel.

La vivienda se encuentra en el Cabo de las Huertas AProperties

Está a solo diez minutos en coche del centro de Alicante, lo que la convierte en una opción para quienes buscan lujo y comodidad durante todo el año.

La inmobiliaria remarca que se trata de "una oportunidad única e irrepetible en el mercado inmobiliario de la Costa Blanca", lo que explica que se haya convertido en una de las viviendas más deseadas del portal Idealista en la provincia.