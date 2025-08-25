El ex huracán Erin se desvanece en España y deja a Alicante con calor típico de agosto

La provincia de Alicante no notará los efectos del ex huracán Erin, que tras debilitarse solo tendrá repercusión en el norte peninsular. En la Costa Blanca, el tiempo se mantendrá estable, con calor propio del final de agosto y noches tropicales.

Según explica a EL ESPAÑOL de Alicante el catedrático Jorge Olcina, director de la Cátedra del Cambio Climático de la Universidad de Alicante, la provincia no sufrirá consecuencias directas de este fenómeno.

"Aquí en Alicante no vamos a tener efecto de ese posible ex huracán, que lo único afectaría la parte cantábrica y ya muy diluido, por lo que tampoco es preocupante", señala.

Los restos de Erin

Erin fue un potente huracán en el Atlántico hace una semana, aunque ahora solo se manifiesta como una borrasca en el norte europeo.

De acuerdo con la información de El Tiempo, sus restos provocarán inestabilidad el miércoles y jueves, con lluvias y tormentas fuertes en el Cantábrico, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares.

La vaguada que lo acompaña dejará aire frío en altura, generando tormentas en esas zonas, mientras que en el Mediterráneo oriental el calor seguirá siendo la tónica dominante.

Una semana estable

Olcina recalca que la llegada de esta borrasca tampoco provocará el descenso de temperaturas que se vivirá en el centro y norte del país. En la provincia, las máximas y mínimas se mantienen en los valores habituales de estas fechas.

"No se espera una semana tórrida, pero sí con temperaturas calurosas que son habituales en esta época del año", apunta.

El catedrático también advierte de que las noches seguirán siendo tropicales, con registros superiores a los 20 grados en la costa.

Además, asegura que la estabilidad será total: "Una semana tranquila de tiempo caluroso, pero no tórrido, propia del final de agosto".

Polvo sahariano

El meteorólogo Pedro José Gómez Cascales, fundador de MeteOrihuela, confirma que lo más destacado en Alicante será la intrusión de polvo sahariano hasta el miércoles.

Explica que esta situación dejará "una moderada concentración de partículas en suspensión que dará lugar a una mala calidad del aire y cielo turbio o blanquecino".

A partir del jueves, volverá el cielo azul.

En cuanto a las temperaturas, Gómez Cascales avanza que las máximas subirán a mediados de semana, alcanzando los 37 grados en zonas del prelitoral y valles interiores del sur de la provincia.

Las mínimas, en cambio, descenderán hacia el fin de semana. También indica que el viento soplará de dirección variable, con algunas rachas moderadas por la tarde.

Previsión de Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este lunes el cielo esté muy nuboso en la Comunitat Valenciana, con chubascos en el sur de Valencia y norte de Alicante por la mañana, que podrían ir acompañados de tormenta.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios, mientras que las máximas bajarán ligeramente en el extremo norte del litoral alicantino.

El viento soplará flojo de componente norte en el litoral sur y de dirección variable en el resto, tendiendo a componente este moderado en Alicante por la tarde.

Para el martes, el panorama mejora con cielos poco nubosos y un ligero ascenso de las máximas en el interior, mientras que en el litoral se esperan variaciones mínimas.