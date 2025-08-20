La playa de Alicante en la que podrás nadar entre restos arqueológicos: piscinas naturales y aguas cristalinas

Nadar entre restos arqueológicos es posible en Alicante, concretamente en la Illeta dels Banyets, un enclave único de El Campello donde las aguas cristalinas bañan los vestigios de antiguas civilizaciones.

Esta pequeña península, convertida en zona de baño, invita a combinar historia y mar en un escenario difícil de encontrar en otro lugar del Mediterráneo.

Alicante es sinónimo de calidad de vida, un territorio donde la belleza de sus playas se une a un clima privilegiado durante todo el año. Sus aguas transparentes no solo conquistan a quienes buscan sol y relax, también a los amantes de la historia, que encuentran auténticos tesoros sumergidos.

Entre historia y mar

En la Illeta dels Banyets, la plataforma rocosa y la pequeña cala de cantos que conecta con tierra firme ofrecen un espacio perfecto para nadar, bucear a pulmón o con botella, y descubrir la riqueza marina.

A muy pocos metros se conserva el yacimiento arqueológico que da nombre al lugar, donde todavía hoy se realizan excavaciones. Se trata de un enclave con restos de hasta 5.000 años de antigüedad, pertenecientes a culturas como la íbera, la romana o la Edad del Bronce.

Lo más llamativo son las piscinas naturales que le dieron su nombre, los 'banyets', utilizadas en época romana como viveros para mantener la pesca fresca gracias a unos canales que comunicaban con el mar.

Los 'Banyets' GVA

A ellas se suma la Bassa de la Reina, otra antigua piscifactoría romana que en la actualidad se ha convertido en un auténtico balneario natural de aguas cristalinas.

"La Illeta dels Banyets es uno de los lugares más sorprendentes de la Comunitat Valenciana, y tiene un increíble valor histórico", según explican desde Turismo de la Comunitat Valenciana.

El valor del yacimiento

Además de sus piscinas romanas, el yacimiento conserva restos íberos como armas y piezas cerámicas, además de vestigios de edificios que reflejan la importancia comercial que tuvo este enclave en el Mediterráneo.

Restos arqueológicos de la Illeta GVA

También se han hallado termas de época romana, lo que muestra que fue un lugar de gran actividad social.

Gracias a la labor del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) es posible comprender la magnitud de este espacio gracias a paneles explicativos y visitas guiadas.

Una opción interesante es adquirir la entrada combinada que permite recorrer también Lucentum y el propio museo, completando así un viaje en el tiempo sin salir de la provincia. O al menos, así lo proponen desde Turismo GVA.

El Yacimiento de El Campello GVA

Un paraíso de playas

La Illeta dels Banyets es solo el inicio de lo que ofrece El Campello, un municipio con nada menos que 23 kilómetros de costa. Aquí se mezclan calas escondidas, perfectas para el snorkel y el relax, con playas amplias equipadas con todos los servicios.

La Playa de Muchavista, de ambiente urbano y familiar, es ideal para practicar deportes acuáticos. La Cala del Morro Blanc destaca por su belleza natural, mientras que en l’Almadrava o en la Cala d’Enmig se puede disfrutar de un ambiente más tranquilo.

Para quienes viajan con mascota, la Punta del Riu es la opción perfecta, pensada para disfrutar del mar en compañía de perros.

Con sus rutas naturales, su club náutico y la animación cultural y festiva de sus calles, El Campello se ha consolidado como uno de los destinos más completos de la provincia de Alicante. A ello se suma un clima suave que invita a visitarlo en cualquier época del año.

En su corazón, la Illeta dels Banyets recuerda que el Mediterráneo no solo guarda playas de aguas transparentes, sino también un pasado milenario que convierte cada baño en una experiencia única.