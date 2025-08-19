Un camarero no se corta y dice lo que muchos piensan del calor extremo en Alicante: "Apenas puedo respirar"

El calor ya es insoportable en Alicante y en otras zonas de España. Este lunes 18 de agosto, la provincia sigue sumergida en una ola de calor histórica.

Con zonas que han llegado hasta los 42 grados, Alicante se ha convertido en estos días de agosto en un auténtico infierno en la tierra, con rachas de viento calientes que conforman un bochorno que impide hacer vida normal y desarrollar actividades del día a día.

Una situación que se vuelve insoportable y peligrosa si se añade al calor el desarrollo de actividades físicas o de cualquier actividad al sol.

Si bien durante las horas de más calor no se suelen notar deportistas por la calle, algunas personas que sí desempeñan una tarea física al aire libre se dejan ver por las calles.

Estas personas no son nada más y nada menos que los trabajadores de restauración, un trabajo que requiere de mucha energía y que puede resultar agotador en los días de más calor.

En la terraza del El Mos Dynamic Pizza Bar, uno de los locales que ofrecen una terraza en pleno paseo de la Explanada, los turistas empiezan a sentarse para tomarse un refresco a las 12 del mediodía.

Ahí, mientras los clientes disfrutan de la sombra que dan las sombrillas y el agua que sale de los ventiladores especiales, Imán, único camarero presente en el bar a las 12, junto con otro compañero en la barra, se apresura para atender a todo el mundo.

"Este calor te quita las ganas de todo y también noto a los clientes mucho más irritables", confiesa el joven camarero.

Imán ha trabajado durante todo el puente de agosto y si bien siempre muestra una sonrisa a los clientes y atiende a todo el mundo con una amabilidad notable, no esconde su hartazgo: "Cuando salgo a la terraza, apenas puedo respirar", asegura.

Pronóstico

Alicante continúa sufriendo los efectos de la intensa ola de calor que atraviesa toda la Comunidad Valenciana. Este lunes, el norte de la provincia se mantiene en aviso rojo por temperaturas que pueden alcanzar los 42 grados, un episodio extremo que ha obligado a las autoridades a activar medidas de prevención adicionales.

En este sentido, el Ayuntamiento de Alicante decidió activar el Plan de Emergencia Municipal, que movilizó a Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, además de habilitar espacios climatizados como refugios para las personas más vulnerables, como los Pozos de Garrigos, abiertos excepcionalmente estos días de 10 a 21 horas.