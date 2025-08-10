Se buscan vecinos en este pueblo a 1,5h de Alicante ideal para jóvenes: trabajo asegurado y casas desde 30.000€

Una de las calles de la localidad.

Si buscas un cambio de vida lejos del asfalto, L’Énova puede ser tu próxima parada.

Este municipio valenciano, situado a solo hora y media de Alicante y a un paso de Xàtiva, ofrece viviendas desde 50.000 euros, oportunidades laborales ligadas sobre todo al sector agrícola y un entorno tranquilo donde empezar de cero.

Con menos de mil habitantes, pero todos los servicios esenciales, se perfila como una opción asequible y prometedora para jóvenes y familias que quieran un futuro distinto.

A vivir a un pueblo

Tradicionalmente, los pueblos han sido territorio de pocos. Menos población, más calma. Sin embargo, cada vez más personas se plantean cambiar la ciudad por un entorno rural.

El precio de la vivienda, la saturación urbana y el deseo de una vida más sosegada están detrás de esta tendencia que ha cobrado fuerza tras la pandemia. Hoy, mudarse a un pueblo no solo es una cuestión de nostalgia, sino de pura supervivencia económica y emocional.

Para quienes estén valorando este paso, existe la plataforma Vente a vivir a un pueblo, que recopila información detallada de municipios con potencial para atraer nuevos pobladores.

L'Énova, Valencia

Aunque ninguna localidad alicantina figura de momento en esta iniciativa, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos explorado qué otras opciones cercanas sí aparecen en su directorio. Entre ellas destaca L’Énova, en la comarca de la Ribera Alta.

Envuelto en un manto de aromas de azahar y huerta, L’Énova se presenta en la plataforma como un enclave mediterráneo con buenas comunicaciones y un completo abanico de servicios.

Desde el primer vistazo, es fácil comprender por qué despierta interés: es un lugar tranquilo, con una identidad cultural marcada y la promesa de un día a día más asequible.

El municipio cuenta con menos de 1.000 habitantes, -911 vecinos concretamente-, y está situado a 7 kilómetros de Xàtiva y a unos 50 de Valencia.

En cuanto a conectividad, no se queda atrás: dispone de 4G, banda ancha y fibra óptica, algo esencial si se teletrabaja. Ofrece autobús y tren en el mismo pueblo, y el aeropuerto más cercano está a 60 kilómetros.

La vivienda resulta especialmente accesible: los alquileres parten de los 300 euros al mes y la compra de casas desde 30.000 euros.

El municipio dispone de servicios de salud con centro en el propio pueblo y hospital en Xàtiva, educación que cubre desde guardería hasta instituto, instalaciones deportivas como piscina municipal, frontón y campo de fútbol.

También otros servicios básicos, como supermercado, farmacia, restaurantes y hasta patrimonio histórico a mano. Incluso el mar está relativamente cerca: la playa se encuentra a solo 30 kilómetros.

Historia, naturaleza y gastronomía

L’Énova, -oficialmente l’Ènova-, es una localidad pequeña pero llena de matices. Con sus algo más de 900 vecinos, mantiene la esencia tranquila de la Ribera Alta y un ambiente hospitalario que invita a quedarse.

Su cercanía con Xàtiva la convierte en un punto de partida ideal para descubrir la historia de la comarca o para practicar senderismo en enclaves como El Pi d’Ambrosio.

Paraje Municipal Pi

Entre sus joyas patrimoniales destacan la iglesia dedicada a la Mare de Déu de Gràcia, la ermita de la Divina Aurora y la capilla de San José, testigos de un pasado que se mantiene vivo en cada calle.

Los aficionados a la naturaleza pueden recorrer la Senda Histórica Paisajística 'Sendero Xiqui', que combina paisajes agrícolas con vestigios históricos.

Y si la gastronomía también cuenta, las monas de Pascua y la torta de hojaldre con crema pastelera son algunos de los dulces locales que ponen el broche perfecto a cualquier día.

En definitiva, L’Énova reúne historia, naturaleza, precios razonables y posibilidades laborales que hoy escasean en muchas ciudades. Para quienes estén decididos a empezar una nueva vida, quizás sea el lugar que estaban esperando