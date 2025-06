Este es el racó más grande para disfrutar de las Hogueras: artistas invitados y entradas por 10 € al lado de la playa.

Las Hogueras de San Juan ya están aquí. Alicante se prepara para vivir sus días grandes y, con ellos, las noches más esperadas por miles de personas: las de los racós.

Espacios de fiesta, música en directo y ambiente callejero que forman parte esencial del alma de las Hogueras.

Y entre todos ellos, hay uno que destaca por su ubicación, por su cartel de artistas y por su ambiente joven y desenfadado: el Racó Jove Passeig de Gomiz.

Del 20 al 24 de junio, este racó se convierte en uno de los epicentros de la fiesta nocturna de Alicante. Situado literalmente al lado de la playa del Postiguet, es uno de los más grandes y, sin duda, uno de los más populares entre los más jóvenes.

Cinco días de fiesta

El Racó Jove Passeig de Gomiz arranca este viernes, 20 de junio, con un evento pensado especialmente para universitarios: el Barraqueo Universitario, cuya entrada será gratuita para los que acudan antes de medianoche.

La programación continúa el sábado, 21 de junio, con una noche 'Remember Reggaeton', una auténtica explosión de ritmos latinos con entradas a partir de 10 euros.

El domingo 22 llega uno de los platos fuertes: la cantante puertorriqueña De La Rose. La entrada para esa noche parte desde los 20 euros.

El lunes 23, noche mágica por excelencia, se celebra la Nit de Sant Joan. Una velada muy especial también en el Racó Jove, que ofrece entrada por 10 euros.

Finalmente, el martes 24 se podrá disfrutar de la Nit de la Cremà, también con entrada gratuita para quienes se apunten en lista antes de las 00:00h.

Racó Jove Passeig de Gomiz cuenta con un cartel para estos días repleto de DJs y artistas como Adrian Díaz, Alberto Pradillo, Alex Selas o Cristian Gil, entre otros.

El Racó Jove no solo destaca por su cartel y su ubicación privilegiada. También cuida los detalles. El acceso al recinto puede hacerse cómodamente en TRAM, con la lanzadera de la Línea 3, o en autobús.

Para adquirir entradas, pulseras, mesas o listas, los organizadores remiten a la web oficial Fourvenues.com y a sus redes sociales: @racojovepasseigdegomiz.

Eso sí, el acceso está prohibido a menores de edad y la organización se reserva el derecho de admisión, como es habitual en este tipo de eventos.

"Prepárate, porque si pensabas que lo habías visto todo en las Hogueras de Alicante, es porque aún no has visto nada", destacan desde Four Venues.

¿Qué es un racó?

Si has llegado de fuera y no sabes muy bien cómo funcionan las noches alicantinas en Hogueras, aquí va la clave: se sale a los racós. Son espacios festivos que suelen montar las comisiones de Hogueras, pero también existen racós abiertos al público como el de Passeig de Gomiz.

En ellos hay música, DJs, barras, grupos de amigos y una energía que solo se respira durante estas fechas. Lo normal es pagar entrada, -en algunos casos con consumición incluida-, y los precios varían según el racó y la noche.

Otros racós imprescindibles

Aunque el de Gomiz es uno de los más jóvenes y multitudinarios, no es el único racó destacable de la ciudad. Otro muy conocido es el Racó de Festa Explanada, que suele contar con un ambiente similar.

También merece mención el Racó Jove de la Diputación, ubicado en la avenida de la Estación, con un enfoque muy similar al de Gomiz y también orientado al público joven.

Y para quienes buscan algo más exclusivo (y están dispuestos a pagar un poco más), está el Racó Volvo. Este viernes celebra su apertura con la tercera tanda de entradas ya a la venta desde 25 euros.

Aunque los precios son más elevados, también lo es la producción de sus eventos, y atrae a un público joven, pero más adulto.