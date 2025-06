Mariola Almansa, diseñadora: "Cuando empecé con 14 años haciendo pulseras no esperaba trabajar para Hogueras"

Con solo 18 años, Mariola Almansa Torres ha logrado algo que para muchos es solo un sueño: transformar una afición nacida entre cuentas de colores y collares en un proyecto con identidad propia.

Su marca, 'Chichipato', especializada en complementos personalizados para la indumentaria tradicional alicantina, ya está conquistando el universo fogueril.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con ella en vísperas de la semana grande de la ciudad, que arranca en apenas unos días, para conocer su historia.

"Empecé con 14 años haciendo pulseritas y collares. Era todo muy informal, simplemente abrí una cuenta de Instagram para ver si alguien se interesaba", recuerda.

Lo que empezó como un pasatiempo adolescente fue evolucionando hasta convertirse en un pequeño taller lleno de detalles, creatividad y pasión por las Hogueras.

Un proyecto familiar

Aunque Mariola es la cara visible de Chichipato, insiste en el "nosotros" cuando habla de su marca. "Digo 'hemos' porque mi familia ha estado desde el principio. Mi madre, Cristina Torres, es parte fundamental del proceso", asegura.

Ella se encarga de ayudar con la producción, la gestión de pedidos y de ofrecer ese apoyo que no se ve, pero que sostiene.

El nombre de la marca no es fruto del azar. Según la RAE, un chichipato es una "persona que hace pequeños negocios".

Mariola diseña complementos para la indumentaria tradicional alicantina

Con esencia alicantina

La oferta de Chichipato gira en torno a complementos para la indumentaria tradicional: collares, carambas, relicarios o detalles personalizados con un sello muy personal.

"Nuestros collares están hechos con motivos religiosos o no, pero lo más importante es que ninguno es igual que otro. Cada pieza es única y personalizada según el traje o el gusto de quien lo encarga", explica Mariola.

La personalización va más allá del diseño. Muchas clientas envían una fotografía de su traje para que la pieza combine perfectamente. "Nos mandan la imagen y nos dicen: ‘Hazlo como tú creas que mejor combine’. Y sobre eso trabajamos", apunta.

Los encargos pueden hacerse a través del perfil de Instagram de Chichipato o de forma presencial, en la tienda de Ana Ballester, indumentarista oficial de las máximas representantes infantiles de las Hogueras.

Los complementos de Chichipato también están disponibles en la tienda de indumentaria de Esparto y Azahar.

Pasión fogueril

Su vinculación con la fiesta va más allá de los complementos. Mariola es una auténtica enamorada de las Hogueras.

"Desde pequeña he sido una fanática total. Veía a las chicas vestidas por la calle y me fascinaban. Siempre he tenido la ilusión de salir de belleza en mi hoguera", admite. Ahora pertenece a la comisión de Gran Vía Garbinet, en su barrio.

Aunque aún no se plantea optar a ser Bellea del Foc porque "eso ya son palabras mayores", sí que ha colaborado con la de para diseñar los detalles entregados tanto a las representantes salientes de 2024 como a las nuevas bellezas de 2025.

"Para mí ha sido un orgullo enorme. Un privilegio, de verdad", afirma.

Creatividad sin pausa

Compaginar un negocio artesanal con los estudios no ha sido fácil. "La semana pasada hice la Selectividad, justo en medio de todo el lío", cuenta entre risas.

A pesar del estrés, dice estar satisfecha con el resultado y espera con ilusión los próximos pasos.

En su día a día hay mucho más que abalorios. "Son muchas horas pensando combinaciones, investigando nuevas ideas, buscando materiales distintos. Siempre estoy intentando ofrecer algo que no se haya visto antes, algo que sorprenda", dice.

Además de las piezas para Hogueras, Chichipato ha lanzado recientemente una colección de verano con collares marinos, -conchas, estrellas de mar y elementos playeros-, y ha creado detalles para graduaciones, eventos escolares y regalos personalizados.

"Si alguien nos propone una idea y creemos que puede salir bien, nos lanzamos sin pensarlo", concluye.