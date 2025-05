El barrio de Alicante más rentable para comprar una vivienda, según la IA: "Sigue siendo barato"

Carolinas Bajas es el barrio más rentable para comprar una vivienda en Alicante, según la inteligencia artificial de ChatGPT. A pesar del encarecimiento generalizado de la vivienda, esta zona "sigue siendo barata" en comparación con otros puntos de la ciudad.

Su cercanía al centro tradicional, el auge del alquiler turístico y el inicio de un proceso de revalorización urbana hacen que sea, hoy por hoy, una de las apuestas con mayor recorrido.

Los precios de la vivienda no han dejado de subir en los últimos años, sobre todo en ciudades costeras como Alicante, donde la demanda nacional e internacional no da tregua. Lo que antes era una alternativa para quienes no podían permitirse una hipoteca, el alquiler, ahora también se ha convertido en un lujo.

Cada vez son más las personas que se ven obligadas a compartir piso con desconocidos. En este contexto, quien puede permitírselo, opta por comprar.

La oferta, sin embargo, es insuficiente. La escasez de vivienda disponible hace que los precios se mantengan elevados, incluso en barrios tradicionalmente humildes. Aun así, quien se toma el tiempo de mirar con calma, puede encontrar oportunidades que siguen mereciendo la pena.

El barrio más rentable

La inteligencia artificial ha entrado de lleno en nuestras decisiones del día a día. Algunas personas ya la utilizan como entrenador personal, asesor financiero e incluso como confidente. Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos querido saber qué opina ChatGPT sobre cuál es el barrio más rentable para comprar en la ciudad.

La respuesta apunta sin titubeos a Carolinas Bajas. "Aunque ha subido bastante en los últimos años, sigue teniendo precios por metro cuadrado por debajo de la media de la ciudad", señala la IA, que destaca que esto "permite una entrada menos costosa, clave si buscas una inversión con recorrido".

Otro de los puntos fuertes del barrio es su ubicación estratégica. "Está al lado del Mercado Central y de zonas como San Antón o Campoamor, que ya han vivido procesos de revalorización". Esa cercanía, sostiene ChatGPT, atrae inversión pública y privada, mejora los servicios y contribuye al dinamismo de la zona.

También resalta el auge del alquiler turístico y por habitaciones. "La buena conexión con el Postiguet, el TRAM y el casco histórico ha animado a muchos propietarios a reformar sus viviendas y alquilarlas, alcanzando rentabilidades brutas que pueden superar el 7 %", indica la IA.

En cuanto a la transformación urbana, el modelo reconoce signos claros de gentrificación incipiente. "Ya se ven cafeterías modernas, algún coworking y proyectos de rehabilitación. Aún no ha explotado, pero está en esa fase dulce en la que todavía puedes comprar barato antes de que suba más".

Eso sí, advierte: "Hay que mirar calle a calle. En Carolinas Bajas hay manzanas muy interesantes y otras con conflictos de convivencia o alta rotación".

Desde el portal Fotocasa se confirma esta tendencia. El precio medio por metro cuadrado en Carolinas Bajas se sitúa en 2.050 euros, con un valor medio por inmueble de 177.154 euros. Una cifra todavía por debajo del promedio en otros barrios céntricos.

Carolinas Bajas es, además, un barrio con identidad. Tranquilo, multicultural, cercano a la Plaza de Toros y al Auditorio de la Diputación, cuenta con bares y supermercados de toda la vida.

Aunque más tranquilo que su vecino Carolinas Altas, arrastra también algunos inconvenientes: las viviendas son muy antiguas, cuesta encontrar aparcamiento y los vecinos lamentan la pérdida de comercio de proximidad.

Para quien prefiere una opción más consolidada, ChatGPT apunta también a San Blas o ciertas zonas de Benalúa como alternativas rentables "con menos sobresaltos".

Eso sí, como siempre, esta es solo la opinión de una inteligencia artificial. La decisión final, como siempre, está en manos del comprador.