Randi Veines, noruega en Torrevieja: "No quiero vivir en otro sitio, aquí tengo mi hogar"

Dejarlo todo en tu país para empezar una nueva vida a miles de kilómetros de distancia. Una aventura que cada vez más extranjeros emprenden al mudarse a zonas cálidas del Mediterráneo.

Uno de sus sitios favoritos para empezar esta nueva vida es Torrevieja. La ciudad, que ya ha superado las 106.000 personas empadronadas y lidera la tasa de extranjeros residentes, se ha convertido en los últimos años en un atractivo para quienes buscan un clima cálido durante todo el año.

En la actualidad, el 52 % de los residentes son extranjeros procedentes de 123 nacionalidades distintas, siendo los ciudadanos provenientes de Ucrania, Rusia, Colombia y Reino Unido los más presentes.

Randi Veines vivió este cambio de vida hace ya 23 años, cuando inmigró a Torrevieja desde su Noruega natal por cuestiones de salud. En la actualidad, son 708 los noruegos censados en la localidad.

En una conversación, confiesa a EL ESPAÑOL que los primeros años "no fueron fáciles", pues la poca presencia extranjera en aquella época y la barrera lingüística hicieron que su adaptación fuera más lenta.

Sin embargo, destaca la "amabilidad" de los torrevejenses, siempre dispuestos a ayudarla: "Los españoles en general son personas muy cálidas que ayudan a los demás y a los extranjeros que quieren integrarse. En Torrevieja es algo que he vivido desde el primer momento, yo estaba estudiando español en la Escuela de Idiomas y la gente me ayudaba mucho a mejorar", confiesa.

La noruega relata cómo se mudó sola a este municipio: "Llevaba años buscando un sitio para vivir en España, ya que nunca he conseguido adaptarme del todo al clima de Noruega, aunque haya nacido ahí, sentía que no era mi sitio y los inviernos eran demasiado duros para mí".

Desde entonces, ocupa sus días siendo voluntaria en la Iglesia Noruega de Torrevieja en la urbanización de San Luis y en el Colegio Noruego.

Durante la conversación, Veines transmite tranquilidad y alegría, unas emociones que reflejan lo satisfecha que se siente con su vida en la localidad alicantina: "No me iría a vivir a otro sitio, Torrevieja es mi hogar y me siento muy feliz aquí", confiesa.

Una característica que destaca de los españoles es su cercanía con la familia: "En Noruega, la familia también es importante para nosotros, pero en general somos más individualistas, por ejemplo no solemos quedarnos todo el día o más con un familiar que tenemos en el hospital, como sí lo he visto muchas veces en España".

La noruega asegura viajar "todos los años" a su país natal en verano junto a una amiga para visitar su familia: "Cada año cogemos la furgoneta camper y nos vamos a Noruega, aunque también aprovechamos para pararnos en otros países como Alemania o Francia", asegura.

Día de Noruega

Este sábado, la comunidad noruega de Torrevieja celebrará por todo lo alto su Día Nacional con un desayuno, misa y gran desfile por toda la ciudad.

Cada 17 de mayo, el país conmemora la proclamación de su Constitución en 1814. Una fiesta donde miles de residentes noruegos de toda la provincia de Alicante se reúnen en Torrevieja para una jornada de celebración.

Así, este sábado, la comunidad noruega, junto al Ayuntamiento de Torrevieja, comenzará su tradicional desfile a las 11:00 horas en el monumento al Hombre del Mar.

Desde allí, recorrerán con banderas y trajes tradicionales el Paseo Marítimo de Juan Aparicio hasta la playa del Cura, y a las 12:00 horas, en las piscinas naturales del paseo se llevarán a cabo los discursos institucionales y la actuación del Coro del Colegio Noruego. El evento terminará a las 12 horas en las Piscinas Naturales con los discursos institucionales y el coro de la Escuela Noruega de Torrevieja.