Este es el mejor hotel erótico de Alicante con habitaciones temáticas: tiene hasta jaulas y es muy discreto

El enamoramiento, según los psicólogos, puede durar desde unos pocos meses hasta un par de años como mucho. Después de esa fase inicial, es común que las parejas experimenten cambios en su relación, y muchas acaban rompiendo o permaneciendo juntas por costumbre.

Sin embargo, para que una relación sea duradera, es fundamental trabajar en ella día a día, mantener la pasión y el romanticismo, y explorar nuevas experiencias. Precisamente, una de esas experiencias es la que deciden vivir cientos de parejas al año en el primer hotel erótico de la ciudad de Alicante: Utopía.

Este céntrico establecimiento es un lugar al que los clientes van a vivir experiencias diferentes a sus habitaciones temáticas, repletas de juguetes eróticos. La clientela es de todo tipo, desde parejas en busca de nuevas experiencias románticas hasta otros clientes que deciden ir a pasarlo bien sin compromiso.

El nacimiento de Utopía

El CEO y fundador de Utopía, Alain Fernández, relata cómo surgió este singular proyecto y los desafíos que enfrentó hasta convertirlo en una realidad.

Su historia empresarial comenzó a los 23 años con un negocio de suplementación deportiva y entrenamientos personales que no tuvo el éxito esperado. "Me quedé con una deuda de 6.000 euros y necesitaba un trabajo que me permitiera seguir emprendiendo", explica Fernández.

Fue entonces cuando aceptó trabajar como portero en un club de alterne de Alicante, justo en el edificio donde ahora se encuentra el hotel erótico Utopía.

Durante dos años, Fernández conoció de cerca el funcionamiento de la vida nocturna y desarrolló una amplia red de contactos. "Me empapé de lo que era este mundo, del lado más impopular, pero también de las oportunidades que podía ofrecer", señala. Con el tiempo, el negocio fracasó, y el edificio quedó en una situación de abandono.

Con un marcado espíritu emprendedor, Fernández vio una posibilidad de reinventar el concepto y testeó la idea de alquilar habitaciones por horas, algo común en otros países, pero poco explorado en España.

Sin embargo, la falta de recursos en ese momento le obligó a abandonar el proyecto y centrar su carrera en el sector inmobiliario. "Conseguí comprar mis dos primeros pisos con 3.000 euros gracias a la financiación de los bancos y eso me permitió dejar mi trabajo en el club y enfocarme en crear un modelo de inversión inmobiliaria", explica.

Los gestores de Utopía, Miranda Farrell y Alain Fernández.

A medida que su experiencia en el sector inmobiliario creció, también lo hizo su interés por retomar la idea del hotel temático. "Años después, la gente seguía contactándome para alquilar habitaciones por horas. Eso me hizo ver que la demanda seguía ahí", afirma.

En plena pandemia, su antiguo jefe fue desahuciado del edificio donde había trabajado y se le presentó la oportunidad de intermediar en su venta. En ese momento, decidió apostar por su proyecto y, junto a un socio y su madre, alquiló el espacio con opción a compra.

Con una inversión considerable y una remodelación completa del lugar, Utopía nació como el primer hotel erótico de Alicante. "Hemos creado un concepto único, un espacio donde las parejas pueden vivir experiencias diferentes en un entorno seguro y exclusivo", destaca Fernández.

Aunque el camino no ha sido fácil, considera que su visión empresarial y su experiencia en distintos sectores han sido clave para materializar este innovador proyecto en la ciudad.

Las habitaciones temáticas de Utopía

Utopía dispone de nueve habitaciones, entre ellas tres suites principales: Mazmorra, Utopía y Eclipse, además de otras cinco opciones temáticas: Mar de Espejos, Arce Reservado, El Baile de la Cebra, Jardín de Asia y Cazador.

Dos de las habitaciones que más llaman la atención son Mazmorra y Utopía. La primera es para los clientes más arriesgados, ya que dispone de varias jaulas, un trono, un potro, un sillón y una gigantesca cruz desde donde poder atar al otro. Incluso la cama es especial.

La suite Utopia

La pareja de Alain Fernández y otra de las gestoras de Utopía, Miranda Farrell, se ha encargado de gran parte del diseño del hotel. La socia de Fernández describe qué tipo de clientes suelen alojarse en la suite de la Mazmorra.

"Personas atrevidas, que quieren probar, experimentar con sus parejas y salir de la monotonía. Por otro lado, también aparecen otro perfil de clientes, estos ya tienen un nivel más experto y conocen bien el BDSM. Pueden venir parejas, tríos, cuartetos, lo que cada uno considere".

Por otro lado, Miranda Farrell nos enseña la suite Utopía, otra de las favoritas. Un acogedor jacuzzi nos da la bienvenida nada más entrar a la habitación.

Está protegido por una señora de estilo barroco con una máscara sobre su rostro que descansa sobre un lienzo en la pared. Seguimos el recorrido y nos adentramos en una cama circular para parejas.

Esta habitación no es tan atrevida como la Mazmorra, pero también tiene lo suyo. Sobre la pared del dormitorio principal descansa una cruz que también sirve para que las parejas se aten y jueguen con su imaginación. "Nosotros solo ponemos el sitio, ya lo que cada pareja haga dentro es su elección", explica Farrell.

Precios y opciones en Utopía

Alain Fernández explica que los precios en Utopía varían en función de la época del año y del tipo de habitación. Las opciones más económicas comienzan en 39 euros por una estancia de dos horas en una habitación estándar.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, las suites premium, como las que incluyen jacuzzi, tienen un precio de 89 euros por tres horas.

En cuanto a las pernoctaciones, el precio mínimo en temporada baja es de 59 euros, aunque dependiendo del tipo de habitación y de la temporada, las tarifas pueden oscilar entre los 70 y los 150 euros.

Además del alojamiento, el hotel ofrece la posibilidad de añadir extras como juguetes eróticos, bebidas o decoraciones románticas, adaptando así la experiencia a los deseos de cada cliente.

Expansión y futuro del hotel

Respecto al futuro del proyecto, Fernández menciona que Utopía está en fase de expansión. Ya cuentan con apartamentos turísticos en la misma calle y planean llevar el concepto de habitaciones temáticas a este formato, ofreciendo un grado extra de privacidad.

Además, tras consolidar el negocio en Alicante, su intención es replicarlo en otras ciudades, ya que considera que "la propuesta basada en la combinación de gastronomía, ocio e intimidad es universal", y puede funcionar en cualquier lugar. También organizan fiestas temáticas en el hotel.

Finalmente, destaca que más allá de la exclusividad o el erotismo, Utopía busca ofrecer una experiencia divertida y diferente para parejas, ya sea con una estancia en un jacuzzi o incluso con la risa espontánea que puede surgir al explorar una mazmorra sin experiencia previa.