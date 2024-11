Las Hogueras de Alicante mejoran sus números: así es la apuesta de Olivares para seguir creciendo

David Olivares se acerca al fin de año feliz. El presidente de la Federació de Fogueres celebra el aumento de presupuestos de la fiesta oficial de la ciudad de Alicante y avanza los importantes cambios en la estructura de las comisiones.

"Este año me apetecía meterme en más berenjenales", cuenta risueño en un encuentro ante los medios. En él valora "un equipo como el que tengo que tiene muchísimas ganas de trabajar" con el que planifica la redistribución de sectores y distritos.

Esa reorganización forma parte de la mayor eficiencia que busca imprimir a este mandato. Y ahí presume del aumento de presupuesto conseguido. Respecto a la ejecutiva anterior, que "no llegaba a los 900.000 euros más o menos, y nosotros ya estamos superando el 1.040.000".

En el desglose que indica Olivares diferencia dos grandes partidas. Por un lado, las subvenciones que suman 450.000 euros. El resto, los casi 600.000 representan "un dato también importante", ya que "lo buscamos mi equipo y yo moviéndonos con empresas, patrocinadores…".

Y al abordar ese asunto recuerda la dramática situación que se está viviendo en la provincia de Valencia y el probable impacto que tendrá en los presupuestos dedicados a las fiestas: "Hay que tener los pies en la tierra, que no sabemos cómo va a quedar".

¿En qué afecta esto en particular a las comisiones de las Hogueras de Alicante? La Generalitat patrocina el premio al mejor llibret. En este 2024 ha repartido 74.000 euros a 55 entidades con cantidades que oscilan desde los 300 hasta los 5.000 euros.

Por eso, mientras se espera a las cuentas definitivas de la Generalitat para el próximo año, Olivares presume de que "hemos crecido en patrocinadores y en firmas de convenios". El acuerdo con cuatro empresas y otras cuatro que asegura tienen pendientes son las que aportarían el aumento registrado en las cuentas.

La cuestión económica de la fiesta ha sido este curso un tema especialmente delicado. "Este año se ha retrasado la subvención. Y hasta que no han cobrado, que algunos han cobrado la semana pasada, las artistas sin pagar", explica la vicepresidenta económica María Ribelles.

Olivares confía en que en el 2025 no habrá problemas con el Ayuntamiento en ese sentido. Y que para eso se ha reunido con el concejal de Hacienda, Antonio Gallego. Un punto en el que recuerda la importancia de una adecuada gestión por cada comisión para evitar problemas, especialmente en las más pequeñas.

"Tenemos que acostumbrarnos a que trabajamos con la Administración pública", razona. "El dinero es público y es de todos los alicantinos. Si tú no das una constancia de en qué te está gastando el dinero, evidentemente el tesorero, que es un funcionario de carrera, no va a firmar nada que no deba".