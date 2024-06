Alba Muñoz, Bellea del Foc de Alicante: "Lo importante sería que conozcan todo lo que trabajamos durante el año"

"Cada año es especial e intentamos que sea el mejor de nuestra vida", destaca Alba Muñoz. La Bellea del Foc está a punto de sentir plenamente el significado de esas palabras con la llegada de los días grandes de las Hogueras de Alicante. Y ahora que viene ese intenso programa, recuerda que "lo importante sería que conozcan todo lo que trabajamos durante el año".

Sentada en el salón azul del Ayuntamiento, y con su constante sonrisa, acaba de escuchar al alcalde Luis Barcala prometer que se trabajará porque estas sean "las mejores fiestas de nuestra vida". Y al analizar sus palabras concede que ese es el propósito permanente de los festeros y que, incluso así, siente que este año ve a la gente "con una ilusión y con una emoción desde el pregón" cuando "la plaza del Ayuntamiento estaba abarrotada".

Son las pruebas físicas de que la emoción, además de sentirse, se palpa físicamente. Eso obliga a que "cada año nos tenemos que superar en las Hogueras". De ahí que invite a "vivirlas intensamente con las mascletás y que nos emocionemos con la música". Ella ya lo está haciendo desde que la noche del sábado 13 de abril saliera elegida desde su comisión de Florida Portazgo para representar a toda la ciudad.

"Desde que salimos elegidas para mí todo está siendo especial", asegura. Y la razón de ello la encuentra en "cada acto, una comida en una barraca por ejemplo, porque al final lo que estoy haciendo es que vamos es aprender y exprimir todo a cada sitio al que voy". Por eso "ahora lo que me estoy nutriendo es de las tradiciones de cada sitio", agradece, "tu día a día es completamente diferente y es precioso".

En cada visita que ha ido haciendo en estos dos meses está teniendo la posibilidad de conocer "las tradiciones y forma de ver las cosas que tienen las barracas y las hogueras". Esas peculiaridades que está conociendo forman parte de "la pasión de los foguerers y barraquers, cada uno lo vivimos de forma diferente". A partir de ahí, "auguro que sí que van a ser las mejores de mi vida y espero que lo sean para todos los alicantinos".

Muñoz se alinea entre las representantes que, literalmente, llevan toda su vida en las Hogueras. "Y he vivido mucho y he disfrutado muchísimo", asegura. Si ya eso le ha dado amplia experiencia en los diferentes tipos de comisiones y "me encanta lo que es, es verdad que ahora lo puedo vivir desde dentro". "Me gusta ser muy esponja y allá donde vaya, poder aprender de todo lo que vea", se define, "y es lo que estoy haciendo y la verdad que esto me está nutriendo como festera y también como persona".

Por amor a la fiesta

Ese salto cualitativo es por el que saca una vena reivindicativa que subraya sonriente. "El trabajo que hay en federación, por ejemplo, yo creo que la gente desconoce muchas veces todo lo que hay detrás de un simple acto como pueda ser una rueda de prensa. Todos los actos que se hacen llevan una preparación, un trabajo, totalmente, totalmente gratuito y por amor a la fiesta", razona.