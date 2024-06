Terra Natura Benidorm consigue por primera vez la reproducción del tití de Goeldi en sus instalaciones

El parque de naturaleza y animales Terra Natura Benidorm ha conseguido, por primera vez, la reproducción del tití de Goeldi (Callimico goeldii) en sus instalaciones. El nacimiento de la pequeña cría supone un paso importante en la conservación de este primate originario de las selvas de Brasil y Bolivia, ya que se encuentra en estado vulnerable, según la UICN, y está incluido en el anexo I de la CITES para regular su tenencia a nivel internacional y favorecer así su protección.

La pareja de la especie llegó al parque en junio de 2023 y se encuentra ubicado en el área de América de Terra Natura Benidorm. La hembra, llamada Tuta, procede del zoológico de Goteborg (Suecia) y el macho se llama Jerez, en honor a su lugar de nacimiento que fue el zoobotánico de Jerez. Al nacer la cría de esta especie suele pesar alrededor de 30 y 80 gramos, y mide tan solo cinco centímetros. Durante las dos primeras semanas de vida, la madre lleva a la cría encima. A partir de la tercera semana pasa a llevarla el padre, y es en la cuarta semana cuando ambos comparten indiscriminadamente la responsabilidad de trasladarla.

La cría, de momento, permanece bajo el cuidado de sus padres, por lo que los veterinarios aún no han podido realizar ningún tipo de revisión física para no interferir en el proceso de cría y evitar el riesgo de rechazo por parte de los progenitores. No obstante, el equipo de cuidadores y veterinarios mantiene una estrecha vigilancia de la madre y la cría a través de la observación para comprobar que su estado y comportamiento son normales.

[Nace la primera cría del año en Terra Natura Benidorm: un chital]

En el momento en el que la cría se empiece a separar de los adultos podrá ser examinada por los veterinarios de Terra Natura Benidorm y sexada. Cuando cumpla los tres meses de edad, la cría de titi de Goeldi comenzará el proceso de independencia del control parental.

Ambos progenitores mantienen un comportamiento ejemplar con la cría. La mayor parte del tiempo, la madre la porta sobre su cuerpo para que pueda mamar a demanda y alimentarse de la leche materna. El resto del tiempo comparte el cuidado con el padre para establecer y afianzar el vínculo social.

Esta especie de tití suele vivir en grupos de hasta ocho individuos, con los que descansan y duermen juntos. A diferencia de otras especies de titís, en los grupos de Goeldi solo hay un macho para aparearse con las hembras. Para comunicarse entre ellos disponen de diversas herramientas como las vocalizaciones, los gritos efectivos a más de 100 metros, el olfato y el lenguaje corporal. Las hembras se reproducen dos veces al año, y su periodo de gestación dura unos 155 días.