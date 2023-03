Asi era Ferbu, el joven corredor que murió en Elche: un militar "aplicado", "sano" y "una persona 10"

Elche sigue rota de dolor por la repentina muerte de Fernando Ayala Collado, el joven de 21 años que se desplomó al llegar a la meta del Medio Maratón que se disputó en la ciudad el pasado domingo.

"Cuando lo conocí lo que me llamó la atención es que enseguida te ayudaba en todo, siempre estaba ahí. No iba de sobrado, te daba muchos consejos y se sacrificaba como el que más", recuerda un amigo suyo, que prefiere ocultar su nombre. De ese primer encuentro han pasado ocho años. Fue en el Club Balonmano de Elche, donde Ferbu, como lo conocían familiares y amigos, jugaba de pivote.

Pero si bien el balonmano, o el fútbol (era socio del Elche) eran sus pasiones, su verdadero sueño ya lo estaba haciendo realidad. "Su ilusión era ser piloto del Ejército", recuerdan sus allegados. "Nos dijo que se iba a dejar el balonmano porque necesitaba estudiar", añaden. "Era una persona competitiva, con la cabeza en su sitio para sus 21 años, muy maduro", insiste otra fuente.

Así que se dejó el balonmano en Bachillerato, formación que estudió en el IES Misteri d'Elx y se marchó no muy lejos, a San Javier (Murcia) donde consiguió entrar en la Academia General del Aire. Estaba próximo a graduarse cuando ocurrió la desgracia, era caballero alférez cadete y estaba en el cuarto curso.

"Qué pena de una vida que está arrancando y con lo que se lo había currado este chaval, tenía una fuerza de voluntad increíble para el deporte, para los estudios, para los amigos", señala una persona muy afectada por la triste noticia.

"Aunque ya no lo veía en balonmano, era muy buen amigo; seguía en contacto, iba a vernos jugar y, a veces, cuando hacía tiempo que no lo veíamos y quedábamos, era como si todo siguiera igual", describe un compañero, del que añade que "la sensación de cercanía con él siempre ha existido".

Tras la noticia este domingo, una parte de sus amigos necesitaban quedar para recordar a Ferbu. Estaban en shock y sabían que hablar de él les ayudaría. "Hablamos maravillas de él pero con solo vernos las caras, en silencio, nos bastó", dijo uno de "los 14 o 15" asistentes a ese improvisado encuentro. De allí salió la idea de firmarle una pelota de balonmano entre todos para dársela a los padres.

"Sé que siempre me voy a acordar de él. Era una persona 10", apostilla este amigo. "Siempre me decía, 'ven a la base, a Murcia, no seas tonto, que se pueden hacer visitas', iba a ir este año, pero al final no podré ir", se lamenta.

Tres ingresados tras la carrera

Ferbu "no era un aficionado ni era su primera carrera. Él corría carreras y estaba superfuerte", avanza una persona que lo conocía. Ella descarta que tuviera "ningún problema de salud" que, ante una prueba de esfuerzo como el Medio Maratón, se precipatara el fatal desenlace.

"Al enterarnos de su muerte, dijimos que no podía ser, que se tenían que haber equivocado", apunta. "Él pasa pruebas físicas en el Ejército, se sube solo a un avión, así que no tenemos ninguna explicación", asevera. De hecho, Ferbu disputó la prueba como sub23 y completó el recorrido en un tiempo de 01:28:02, a un promedio de 4,10 kilómetros por hora, quedando en segunda posición de su categoría y en la 140 de los 3.200 atletas participantes, dejando muestra de su potencial físico.

Sin embargo, la carrera del pasado domingo llegó a disputarse con una temperatura de 30 grados, lo que provocó numerosos golpes de calor y desmayos entre algunos de los participantes, recoge EFE. "Vi a la gente que corrió, en acabar, echa polvo, me refiero a gente experta que estaba tirada en el suelo", observa una fuente que aboga por "hacer cambios" en la próxima edición como adelantar la hora de salida o incluso que se celebre unas semanas antes "para evitar que vuelva a suceder" una desgracia tan grande.

La organización del Medio Maratón Internacional de Elche, además de lamentar "profundamente" la muerte del deportista, recordó este lunes que no existía ningún aviso por parte de los servicios de emergencias que desaconsejara la celebración de la prueba por las altas temperaturas.

"El joven cruzó la línea de meta y, una vez allí, se desplomó en el suelo. Los servicios sanitarios, que se encontraban en ese mismo punto, reaccionaron de inmediato y procedieron a atenderle in situ para posteriormente trasladarlo al Hospital General Universitario de Elche", recuerda la organización en su nota.

Además, tres corredores más fueron trasladados tras la prueba al mismo centro hospitalario, el Hospital General Universitario de Elche, aquejados de una arritmia, un infarto y otro llegó intubado, de los cuales uno ya ha sido dado de alta y dos seguían en observación este lunes.

Por su parte, el alcalde de Elche ha indicado que la prueba, de la que se cumplían 50 años, "transcurrió con total normalidad, aunque con más calor del que es habitual en este momento del año, pero siempre dentro de circunstancias climatológicas no extremas, de normalidad. Por lo tanto, estamos a expensas de conocer la causa concreta de la muerte, que nos dirá la autopsia. Lamentamos enormemente estos hechos”.

Para este martes, la Corporación Municipal ha convocado a todos los ilicitanos e ilicitanas a la realización de cinco minutos de silencio a las 17:30 horas en la Plaça de Baix.

