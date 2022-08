Muere Charlie, el 'tiktoker' alicantino que luchaba contra el cáncer: "Nos vemos en otra vida"

Las redes sociales y todos los que conocían a Charlie están de luto. Carlos Sarriá (Alicante, 2002) ha fallecido tras cuatro años de lucha contra el cáncer. El joven, que hablaba sin 'tapujos' de su enfermedad en redes sociales dejó preparado un post en Instagram para despedir a sus seguidores.

"Adiós hijos de puta, nos vemos en la otra vida", así se despedía bajo una imagen de fondo negro de Instagram. "Su fuerza está en quien lo haya entendido", añadía el pie de foto. Hace 14 horas desde que se publicó el post, y desde entonces los mensajes de cariño y ánimo hacia quiénes lo conocían se han multiplicado.

El joven, que había disminuido su actividad en redes en los últimos días, llevaba un tiempo en el Hospital porque su estado de salud había empeorado. En uno de sus últimos post, Charlie describía que le habían puesto morfina para paliar el dolor. "Que me han puesto nuevo", bromeaba el joven en un vídeo de TikTok.

[La historia agridulce de la familia de Lucas, el niño alicantino que ha ganado al cáncer]

Charlie o el calvo de TikTok, tal y como se describía el influencer, empezó hace cuatro años cuando le detectaron sarcoma de Ewing (un tipo raro de cáncer). Tras cuatro años de lucha y varias recaídas, el alicantino parecía haberle ganado la batalla al cáncer. Pero desgraciadamente en octubre de 2021 tuvo que regresar al hospital. En una entrevista para Yasss el pasado mes de mayo, Carlos contó que le habían descubierto un tumor en la coronilla, lo que en realidad era una metástasis del primero.

"Muy probablemente voy a tener que volver a la quimioterapia, pero estoy bien", describía Charlie el dos de octubre en TikTok. Unos días después, el joven publicó otro vídeo con un aspecto muy cambiado. "No estoy en mi mejor momento. Vine al hospital porque tenía dolor en las piernas. En la resonancia han visto que ha crecido el tumor de las piernas y que eso era lo que me estaba provocando el dolor (...). No son buenas noticias, pero seguimos luchando. ¡Seguimos luchando!", escribía en TikTok.

Adiós, Charlie

Justo en TikTok, donde ahora cuenta con más de tres millones de seguidores, Charlie también dejaba preparado un vídeo para despedir a sus seguidores. "Gracias por todo, me habéis hecho muy feliz". Varias imágenes del joven acompañadas por 'Un verano sin ti', de Bad Bunny han hecho derramar algunas de las lágrimas de quiénes lo conocían.

Justo a mitad del vídeo, después de la parte más emotiva, Charlie dejaba otro mensaje. "Chavales, ¿qué hacéis llorando?. Ahora viene lo bueno", seguía el vídeo con un montón de vídeos bromeando y riendo. Porque precisamente Charlie esa era una de las cosas que hacía en redes sociales: plantarle cara al cáncer con su mejor arma, un poco de humor.

Ahora parece que las redes sociales se han vuelto locas con su despedida y sus fotos y vídeos están dando la vuelta al mundo. "No tengo nada que pedir, aunque tenga lo que tengo, me considero una persona feliz y agradecido con lo que tengo". (Charlie 2002-2022).

Sigue los temas que te interesan