Cruce de denuncias por amenazas de muerte entre la edil de Vox de Santa Pola y una víctima de ETA

Toñi Santiago, madre de Silvia Martínez, la última niña asesinada por ETA en un atentado contra la casa cuartel de Santa Pola el 4 de agosto de 2002, ha denunciado en la Guardia Civil a la única concejala de Vox en el Ayuntamiento, Mireia Moya, por presuntamente haberle amenazado de muerte.

Por su parte, Moya también habría presentado denuncia por haber sido ella la amenazada por Santiago, según fuentes consultadas de Vox, aunque la edil ha preferido no hacer declaraciones. Tampoco ha querido hablar Santiago por unos hechos que habrían tenido lugar en la terraza de una cafetería de la localidad costera esta misma semana, según ha podido conocer El Español De Alicante.

Pese a este cruce de denuncias, ambas sí que han hablado -sin mencionar a la otra parte, para no desvelar las identidades- en sus respectivos perfiles de la red social Facebook.

La primera en hacerlo fue Toñi Santiago este miércoles por la tarde noche cuando publicó que nunca pensaría "que recibiría amenazas de muerte por alguien que ocupa un cargo público, y que además dice estar del lado de las Víctimas del Terrorismo". A continuación, afirmaba que "ante estos hechos gravísimos, y que me hacen sentir miedo por mi integridad física, espero que la justicia actúe en consecuencia", para acabar agradeciendo "las muestra de apoyo" y recordar que hasta que se dicte sentencia en los tribunales "no podré pronunciarme sobre este hecho tan cobarde y ruin".

Por su parte, Moya, graduada en Derecho, ha salido al paso de las "gravísimas acusaciones totalmente falsas" que a su juicio está vertiendo Toñi Santiago, "a la que no voy a dar publicidad", ha dicho para no desvelar su identidad. "Esta persona está denunciada por haberme intentado agredir y haberme amenazado públicamente por el simple hecho de existir. Con pruebas y testigos. Nada más que añadir. La justicia, en la que confío plenamente, dirimirá lo procedente", ha añadido.

Antecedentes

La relación entre estas dos personas debería ser, en teoría, cordial, si atendemos a que el ideario de Vox con respecto a ETA, así como la defensa que hace constantemente de sus víctimas, es próximo a los postulados críticos de una parte de las víctimas de ETA -entre las que se encontraría Santiago- cuyo posicionamiento es crítico sobre el acercamiento de presos, el diálogo que hubo entre Zapatero y la banda, la postura del PP de Rajoy o los pactos de Sánchez con Bildu, entre otras cuestiones.

los autores intelectuales del atentado de Santa Pola, este partido se había equivocado al afirmar su diputada Macarena Olona que "policial y judicialmente se había derrotado a ETA" cuando "eso es falso", aseguraba. De hecho, la propia Toñi Santiago ha participado en actos de Vox aunque, como dijo en una entrevista reciente con este medio a raíz de la causa abierta por la Audiencia Nacional para dar con, este partido se había equivocado al afirmar su diputada Macarena Olona que "policial y judicialmente se había derrotado a ETA" cuando "eso es falso", aseguraba.

A este respecto, fue precisamente Mireia Moya en diciembre de 2019 la que propuso en el pleno consistorial que la plaza donde cada año se homenajea a la niña Silvia Martínez y al hombre Cecilio Gallego, ambos muertos en ese atentado, llevara el nombre de la pequeña, como finalmente se hizo efectivo en el verano de 2020.

por no condenar en el pleno municipal de enero de este año el acercamiento de siete presos etarras a las cárceles del País Vasco. Lo hizo en un acto reciente de España Suma, el partido que ha recogido a los descontentos de Vox, en Santa Pola. Sin embargo, Santiago ha criticado recientemente a Moya. Lo hizo en un acto reciente de, el partido que ha recogido a los descontentos de Vox, en Santa Pola.

En dicho mitin se invitó a Toñi Santiago a hablar y, como se ve en un vídeo que aparece en sus redes sociales, explicó en su discurso que el verano pasado se inauguró la plaza con el nombre de su hija, gracias a una iniciativa que "se aprueba por todos los partidos políticos de Santa Pola, pero solo una persona se coloca la medalla que, para más inri, no le corresponde. Y me refiero a la señorita Mireia Moya, concejala del Ayuntamiento de Santa Pola y encargada de llevar a plenos esa propuesta. Y os explico por qué, porque no se la merece", afirma.

Luego se refiere al acercamiento de los siete etarras para añadir que "ningún partido político, absolutamente ninguno, ni PP, ni PSOE, ni Vox, condena tal gravísima actuación. La señorita Mireia Moya tampoco".

"Parece que, tras colocarse la medalla que no le corresponde, mi pequeña pasa a no ser digna para que esta señorita condene los acercamientos de estos asesinos", prosigue. "Ahora entenderéis que mi lealtad se la deba única y exclusivamente a mi hija. Y que, junto con el resto de las víctimas, asesinadas por estos cobardes, son los merecedores de honor, memoria y dignidad", concluía. Tras estas palabras avisaba a los políticos de este partido que "si vuestro compromiso para con las víctimas de ETA es hasta el final, estaré a vuestro lado; si no, si no, me tendréis enfrente, igual que a todos estos".

