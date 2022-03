La lucha de un meteorólogo de Alicante contra los conspiranoicos: "Me insisten con las avionetas anti-lluvia"

Vivimos tiempos extraños. Los constantes acontecimientos históricos no han hecho más que acentuar la incredulidad de una parte de la población que 'coge con pinzas' desde la existencia de la pandemia de Covid-19 hasta el inicio de la guerra en Ucrania. Y es que la proliferación de las redes sociales ha servido de altavoz para negacionistas y conspiranoicos de multitud de campos. Ahora, cuando la provincia de Alicante ha sumado en dos semanas una excepcional calima procedente del Sáhara y unos históricos episodios de lluvia, han brotado "como nunca" los que aseguran que existe intencionalidad humana en estos episodios meteorológicos.

Así lo reconoce Pedro Gómez Cascales (Orihuela, 1990), director de MeteOrihuela, portal de referencia tanto en la provincia de Alicante como en la Vega Baja con 80.000 seguidores en Facebook, 25.000 en Instagram y 14.000 en Twitter. "Hay demasiados negacionistas del tiempo y a diario tengo que lidiar con ellos y explicarles las cosas", avanza. Sobre todo estos días en los que la población mira con especial interés al cielo, "y al final me canso", reconoce.

Tanto es así que este miércoles por la tarde no dudó en "tirar de humor" en sus redes para desmentir la existencia de las avionetas anti-lluvia, en un momento en el que la provincia está registrando unas de las lluvias más abundantes que se recuerdan en el mes de marzo.

"¿Dónde está ahora la avioneta anti-lluvia? Respuesta A, el piloto está en huelga; B, el carburante está muy caro; C, el polvo sahariano no le permite volar; D, solo se han contratado sus servicios en Semana Santa", se podía leer en su perfil. "Solo lo he puesto para ver si alguien de los que me sacan ese tema me contesta porque como no para de llover...", se defiende entre risas.

En su caso, de todas las consultas que recibe a diario por mensaje privado, el de la "misteriosa avioneta" es el "bulo más recurrente de todos", junto con el de los chemtrails, aviones que en teoría fumigan desde el cielo a la población para controlarla y enfermarla. "Es que son cosas que no se sostienen", defiende.

Calima y lluvias "históricas"

Que en dos semanas se hayan registrado dos episodios meteorológicos "excepcionales" como ha sido el polvo del Sáhara y las lluvias que seguimos teniendo estos días son, explica "pura casualidad". "No hay ningún detonante que explique esa coincidencia", añade.

Los científicos, eso sí, recuerda, están avisando de que el fenómeno de las partículas en suspensión de tierra y las fuertes precipitaciones "van a ser cada vez más recurrentes". ¿El motivo? "Por el cambio climático". "El mar, cada año que pasa, está más caliente, eso hace que suba la temperatura del agua, que haya más evaporación que a su vez provoca lluvias más fuertes", explica.

Pero ¿cómo se explica que esta zona del país asista a lluvias ininterrumpidas durante tantos días? Le preguntamos. "Se explica porque la puerta para que entren aquí borrascas está muy abierta porque sigue habiendo un anticiclón en el centro de Europa que hace que, sin obstáculos, entre toda la inestabilidad en forma de lluvia mientras que hoy, por ejemplo, París haya registrado hasta 22 grados, también insólito", asevera.

El resultado es que, de momento, la sierra alicantina de Aitana y otros puntos han registrado en lo que va de marzo más de 500 litros -en Orihuela han sido 112 cuando la media de este mes son 38- "y aún va a llover más", apostilla.

Avisar de la DANA y que no te crean

Una cifra, la de 500 litros, que es similar a la cantidad de agua que cayó en Orihuela "en solo dos días" en forma de DANA en septiembre de 2019, rememora. Días antes de que se formase esa tormenta perfecta que inundó literalmente la Vega Baja, este graduado en Geografía y máster en Geofísica y Meteorología "no salía de mi asombro". En sus análisis fue viendo la evolución hasta que, 48 horas ante de que ocurriera, llegó al pronóstico definitivo.

"Cuando lo vi claro lo comuniqué al Ayuntamiento de Orihuela para que se preparasen de la que iba a caer, pero mucha gente se rio de mí y me preguntaban si me había tomado algo", se lamenta. Al final, logró que se celebrara una reunión en el municipio "en la que hubo algunas risas" que desaparecieron el 12 de septiembre, cuando se abrió el cielo sobre esta comarca. Desde aquel día estuvo asesorando desde el consistorio a la Policía Local, Protección Civil y al alcalde "para intentar ayudar en la medida de mis posibilidades", afirma.

Tensión en Semana Santa

Además de bulos, Pedro Gómez Cascales recibe preguntas concretas sobre el tiempo que va a hacer un día determinado, siendo la celebración de la Semana Santa el periodo más delicado para este profesional del tiempo.

"Ahora la gente ya está con muchos nervios porque no para de llover y no saben lo que pasará en Semana Santa, pero aún es pronto para pronósticos", asegura. "Personalmente, hay muchos sentimientos en juego y para mi es el periodo en el que más sufro", reconoce.

Asesor de la organización, hubo un año en el que veía que la esperada procesión del Silencio del Jueves Santo iba a toparse con la lluvia. "Les avisé para que se dieran prisa en volver, aceleraron el paso ante el asombro del público y justo cuando entraron en la iglesia, cayó el chaparrón", dice con cierto orgullo. O lo que es lo mismo, se obró el milagro, que dirían algunos, aunque él prefiere llamarlo ciencia.

Sigue los temas que te interesan