Las 100 mujeres más influyentes de Alicante

1. Nuria Oliver.

(Alicante, 1970) Chief Data Scientist en Data-Pop Alliance, asesora científica principal en el Instituto Vodafone, cofundadora y vicepresidenta de ELLIS (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), dedicada a la investigación en "Inteligencia artificial centrada en el ser humano". Es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora en Inteligencia Artificial por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En marzo de 2020, fue nombrada Comisionada del presidente de la Comunidad Valenciana para la Estrategia de IA y Ciencia de Datos para luchar contra la COVID-19. Tiene más de 160 publicaciones científicas que han sido citadas en más de 18 000 ocasiones y han recibido una decena de nominaciones y premios al mejor trabajo. Es coinventora de más de 40 patentes registradas y ponente habitual en conferencias internacionales.