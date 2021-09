Nahúm Méndez , el geólogo 'en apuros' de Alicante al que le toca desmentir los bulos del volcán de La Palma

Nahúm Méndez Chazarra (1983) lleva toda su vida hablando de lo que toda España habla estos días a raíz de la erupción volcánica de La Palma, por lo que no esconde cierta satisfacción en que los medios escuchemos a geólogos como él.

Divulgador científico y colaborador de Orbita Laika de La 2 de TVE, este profesor de Secundaria -en paro, de momento- se lo están rifando las grandes televisiones y radios para que le ponga palabras a un fenómeno tan extraordinario. Y todo, desde un exitoso hilo publicado en Twitter bajo su perfil de 'Un geólogo en apuros', en alusión a su blog, donde le había tocado desmentir los bulos que le habían llegado.

"Nunca imaginé que la gente haría memes de geología y que se inventarían fake news", señala por teléfono este vecino de Rojales, que estos días anda en Madrid atendiendo a los medios de comunicación, "aunque donde de verdad me encantaría estar es en La Palma", añade. Así, le han llegado preguntas a su cuenta privada del tipo "¿Esta erupción se produce por el calentamiento global?" o "¿Los bomberos pueden apagar los volcanes?", y no es broma.

"Es que ha habido gente que me ha mandado capturas con supuestas noticias de que el volcán de La Palma había provocado un tsunami en Brasil, y yo me pregunto: ¿habrá algo más fácil hoy en día de verificar lo de Brasil, que hasta puedes buscar en Internet vídeos en directo de playas de allí para darte cuenta de que es mentira", se responde a sí mismo.

A este respecto, añade una reflexión que da buena cuenta del ruido que han traído las redes sociales. "Piensa que el día de la erupción, en España fuero trending topic dos temas: Pompeya y el Teide", avanza. "Lo de Pompeya lo entendí como una referencia histórica y lo acepto, pero lo del Teide fue un bulo que no hizo más que crecer de manera inexplicable porque no tiene nada que ver una cosa con la otra", denuncia.

Interés por la geología

"Ojalá que no haya tenido que venir algo tan fuerte como lo de La Palma para que la gente se interese por la geología", confiesa este coordinador de traducciones al español del proyecto HiTranslate de la Universidad de Arizona desde 2010, nacido a para "que el lector entienda" todos los descubrimientos de viaje que lleva desde 2005 realizando la NASA en el planeta rojo.

"La gente siempre ha mirado la geología con desdén porque no cree que les incumba lo que estudiamos, sin caer en la cuenta de que gracias a fenómenos como el de los volcanes estamos aquí ahora", añade este experto en tectónica activa y geología planetaria. "Además de que hay muchos prejuicios, no se sabe qué labor hacemos, ni a qué nos dedicamos exactamente".

Y eso que él, en su caso, desde bien pequeño tenía claro que no quería ser futbolista o actor. Su sueño era convertirse en científico y un buen dia, que no recuerda exactamente cuando fue, llegó la revelación. "Hay quien tiene una epifanía y se le aparece Dios, y a mí esa vocación que tengo, que diría que es infinita hizo que se me apareciera la geología en el camino", confiesa el entrevistado.

El foco mediático

Nahúm es consciente que "en cuestión de días se diluirá el tema La Palma" en los medios, de los cuales, salvo excepciones, considera que estamos haciendo un buen trabajo. "Veníamos de cierta sensación de hartazgo de la gente con lo que está pasando en Afganistán y la erupción ha traído cierto aire fresco", reconoce.

Aunque también, avisa "del doble filo" que está teniendo la ininterrumpida conexión en directo que están ofreciendo muchos medios del volcán, "porque más allá del interés periodístico, se genera morbo para que se pueda ver cuantas casas se quemarán por la lava". Y, no "debemos olvidar" la dimensión humana" de una situación que ha acabado con 200 viviendas evacuadas y plantaciones de plátano destruidas, recuerda.

Y cuando el volcán de La Palma sea, "en cuestión de varios días", una nueva página en los libros de Historia, qué hará Nahúm Méndez. Nuestro protagonista tiene previsto publicar en las próximas semanas un libro sobre volcanes; "menuda casualidad", dice entre risas. En él explicará curiosidades de esta estructura geológica hasta remontarse al origen y se hará preguntas del tipo: ¿cuándo comenzaron las representaciones de los volcanes en las pinturas?

Inspirado en su primer libro, 'Un geólogo en apuros: Un viaje a través del tiempo y hacia lo más profundo de la Tierra (Para curiosos)', aprovechamos la ocasión para felicitarle porque estos días es el más vendido de la categoría de Historia natural de la Tierra en Amazon. "Bueno, eso no significa que haya tenido muchas ventas, los geólogos no hacemos best seller como Reverte", concluye.

