Orihuela pone la vista en Europa este mes de octubre para promocionar su Semana Santa, una de las más importantes de España

Todavía faltan unos meses para que la capital de la Vega Baja vuelva a vestirse de gala para celebrar una de las Semanas Santas más impresionantes de España, pero Orihuela ya se pone en marcha y organiza algunas actividades para dar a conocer su festividad declarada de Interés Turístico Internacional.

En este sentido, la Concejalía de Turismo dedica parte de su programación de este mes a dar a conocer el patrimonio y las tradiciones de esta celebración a través de visitas, conciertos y actividades para distintos públicos.

Las propuestas forman parte de los V Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, una iniciativa que permite acercarse a este legado fuera de sus fechas habituales.

La quinta edición reúne actividades en localidades de España, Malta y Portugal, con el objetivo de divulgar el patrimonio material e inmaterial vinculado a estas celebraciones.

Museos, templos, música y gastronomía sirven como punto de encuentro entre destinos que comparten esta tradición, aunque cada uno la viva con sus propias particularidades. La iniciativa se enmarca en el trabajo de difusión cultural de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua.

En Orihuela, la programación combina el acceso a espacios religiosos y culturales con propuestas que explican algunas de las manifestaciones más representativas de su Semana Santa. Las actividades se distribuyen entre los días 3, 16, 23, 29 y 31 de octubre.

Propuestas infantiles

El programa arrancó el sábado 3 con una visita al Museo de Semana Santa a las 18.00 horas y un concierto de ACAMDO a las 19.00 horas.

La siguiente cita será el viernes 16 de octubre con "Tradición del Viernes Santo", una actividad que incluirá una degustación y tendrá un precio de dos euros. La salida está prevista a las 18.00 horas desde la explanada del centro comercial Ociopía, en la zona de toldos.

El viernes 23, el Monasterio de San Juan acogerá una visita y un concierto de ACAMDO a partir de las 17.30 horas. La programación reservará también un espacio para los más pequeños: el jueves 29 habrá una visita infantil al Museo de Semana Santa con un taller, a las 18.00 horas.

La propuesta "Reliquias de la Pasión" cerrará estas actividades el sábado 31 de octubre. El punto de encuentro será el Convento de Santa Ana, a las 17.00 horas.

Homenaje a Miguel Hernández

La agenda turística de octubre se completa con experiencias relacionadas con el paisaje, la gastronomía y la literatura.

Entre las próximas citas figura el recorrido por el sendero ecológico de Las Colinas, en Orihuela Costa, previsto para el sábado 17 de octubre. La actividad comenzará a las 10.00 horas desde el aparcamiento público de Las Colinas.

Miguel Hernández será otro de los protagonistas del mes. El viernes 30 de octubre, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebrará una visita dedicada al poeta, con salida desde la plaza de la Catedral a las 17.00 horas.