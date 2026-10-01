Jaume I 'visitará' Orihuela 750 años después a través de una jornada sobre su legado jurídico e histórico

La Conselleria de Justicia lleva el legado de Jaume I a Orihuela. El ciclo de jornadas técnico-jurídicas con motivo del 750 aniversario del fallecimiento del monarca fundador del Reino de Valencia prosiguen en su ruta por la geografía de la Comunitat Valenciana.

A partir de las 17:15 horas de este jueves, en la Casa del Paso de la Universidad Miguel Hernández, comenzará el acto que se iniciará con la bienvenida e inauguración que correrá a cargo de la Consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, y el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Francisco Parra.

A las 17:30 horas tendrá lugar la 'Jaime I el Conquistador y su Libro de los hechos. La historia y la literatura de la creación del Reino de Valencia'. A cargo de Vicent Martines, Catedrático de la Universidad de Alicante y Director del Institut Virtual Internacional de Traducción (IVITRA).

A las 17:50 horas dará comienzo la mesa redonda, moderada por Victoria Rodríguez-Blanco, profesora de Ciencia Política de la Universidad Miguel Hernández en la que participarán el Profesor de Derecho Constitucional, Francisco Sanjuan, el Catedrático de Historia Medieval, José Vicente Cabezuelo y el Doctor en Historia, Vicente Sanz.

Finalmente, el abogado José Morgan Gómez pronunciará una conferencia centrada en el autogobierno de ayer y de hoy en la Comunitat Valenciana para dar paso a la Presidenta del Fòrum Jaume I, Susi Boix, para concluir la jornada.