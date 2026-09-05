Liberan a dos mujeres explotadas sexualmente por un matrimonio en Callosa de Segura

Un matrimonio de 59 y 66 años ha sido detenido por explotar sexualmente a dos mujeres ya liberadas que fueron retenidas contra su voluntad en Callosa de Segura.

Los arrestados están acusados de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y detención ilegal por captar a las víctimas mediante una oferta de trabajo falsa, con la promesa de empleos como camareras, un sueldo y un alojamiento.

Una de las mujeres consiguió que un conocido alertara al 112 para avisar que estaba ejerciendo la prostitución contra su voluntad en un establecimiento de la localidad. Una patrulla de la Guardia Civil de Callosa de Segura se desplazó de inmediato al lugar y se entrevistó con ella.

La mujer contó a los agentes que al llegar al local le comunicaron que, para trabajar allí, debía ejercer la prostitución. Sin documentación en regla, sin dinero y sin ningún lugar al que acudir, se vio obligada a aceptar. A partir de entonces permaneció sometida a condiciones de explotación, bajo control permanente y sin libertad de movimientos.

Manifestó estar retenida, que le adeudaban dinero y que no le entregaban su documentación. La mujer fue trasladada a un centro especializado de atención a la mujer, mientras la Policía Judicial de la Guardia Civil en Almoradí iniciaba las primeras diligencias.

Ante la gravedad de los hechos, la investigación pasó de inmediato al Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Comandancia de Alicante, cuyos especialistas tomaron manifestación a la víctima.

Ante la gravedad de lo narrado, los guardias civiles registraron el inmueble, una edificación aislada junto a una carretera interurbana que funcionaba como bar en la planta baja y como vivienda y lugar de explotación en la superior.

En su interior fueron detenidos los dos responsables del negocio y en ese momento localizaron a la segunda mujer, igualmente explotada sexualmente. Ambas se encuentran actualmente en recursos especializados de atención a víctimas de trata.

En el posterior registro los agentes encontraron documentación acreditativa de la actividad, entre ella las anotaciones de las tarifas y de los servicios impuestos a las mujeres, 30.000 euros en efectivo ocultos en la vivienda, seis teléfonos móviles y un ordenador portátil.

La investigación permitió identificar y localizar a una tercera víctima, que también está recibiendo apoyo.

"El examen del material intervenido continúa, habiendo localizado los investigadores hasta medio centenar de identidades de posibles víctimas", señalan desde el cuerpo.

A los dos detenidos, un hombre de 66 años y su pareja, una mujer de 59, se les imputa el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y detención ilegal. Fueron puestos a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Orihuela, que decretó su ingreso en prisión provisional.