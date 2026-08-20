La centenaria fiesta de pueblo que no te puedes perder este verano: 400 años de tradición y pasión

Orihuela se prepara para celebrar en septiembre las fiestas en honor de Nuestra Señora de Monserrate, patrona de la ciudad desde 1633. La celebración tiene su jornada principal el 8 de septiembre, aunque los actos religiosos se prolongan durante varios días y reúnen cada año a cientos de vecinos y devotos.

Los festejos arrancan el día 6 con la tradicional romería de la imagen desde su santuario hasta la catedral de Orihuela.

Tras el traslado, la patrona permanece en la capilla mayor del templo hasta el día 16, acompañada durante su estancia por distintos actos religiosos. Entre ellos se encuentran la novena y el tradicional besamanto, al que acuden numerosos fieles para mostrar su devoción.

El día 8, coincidiendo con su onomástica, llega el momento central de las celebraciones.

Después de la misa oficiada por el obispo de la diócesis, la imagen de la Virgen de Monserrate recorre en procesión las calles del centro de Orihuela. Los actos culminan días después con el regreso de la patrona a su santuario.

La historia de la Virgen está estrechamente ligada a la propia ciudad. Según la tradición, la imagen fue hallada en 1306 en una cueva situada en la peña sobre la que posteriormente se levantó su santuario. Durante la dominación musulmana habría permanecido escondida en este lugar.

Tras la reconquista de Orihuela, los vecinos comenzaron a escuchar durante tres días el sonido de una campana procedente de la montaña. Al acudir al lugar descubrieron la imagen bajo una campana, en el espacio que hoy se conoce como la Cueva del Hallazgo. El templo que actualmente alberga a la patrona fue reedificado en el siglo XVIII, aunque la devoción por la imagen se remonta a muchos siglos atrás.

Otra tradición sostiene que la primitiva talla fue llevada a Orihuela por los godos y que antiguamente era conocida como Virgen de la Puerta, por encontrarse su iglesia junto a una de las salidas de la ciudad.

La Catedral también desempeña un papel central durante estas celebraciones. Su construcción comenzó entre los siglos XIV y XV sobre la antigua mezquita aljama de la medina de Uryula y siguiendo los patrones del gótico levantino. En 1564, durante el reinado de Felipe II y el pontificado de Pío V, Orihuela culminó una de sus principales aspiraciones con la creación de su propia diócesis.

Durante los días que la Virgen permanece en el templo, la música también ocupa un lugar destacado con el órgano de la Catedral, que lleva pintado en su parte inferior el emblema de la Virgen de Monserrate.

El instrumento acompaña esta tradición de culto y devoción que cada septiembre devuelve a la patrona al centro de la vida religiosa de Orihuela.