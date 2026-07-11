Investigan el homicidio de un hombre hallado en un chalé de Torrevieja

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver con signos de violencia en el interior de un domicilio situado en un residencial de Torrevieja.

El cuerpo fue encontrado con signos de violencia, al parecer, de un arma blanca, según ha podido saber Europa Press. Ayer mismo, también se produjo una detención en relación al hallazgo de este cuerpo, según fuentes cercanas al caso.

Los hechos se produjeron ayer viernes. En el lugar se personaron agentes del cuartel de Torrevieja, así como especialistas de Policía Judicial de la Comandancia, según ha adelantado Información y ha podido confirmar Europa Press.

También acudieron los especialistas del Laboratorio de Criminalística para realizar la inspección del lugar.

El cuerpo además fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante una vez se personó en el chalé la comisión judicial y autorizó el levantamiento del cadáver, de acuerdo a la información publicada.

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