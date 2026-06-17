Orihuela llena de vida sus museos con una programación nocturna para el verano

Orihuela propone este verano una forma distinta de disfrutar de sus museos, con una programación nocturna que combina patrimonio, música, talleres, vino local y actividades para toda la familia.

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Cultura y Orihuela Cultural S.L.U. (MP), ha diseñado una agenda especial que transforma los espacios museísticos en escenarios dinámicos durante las noches estivales. La iniciativa busca ofrecer nuevas experiencias culturales en un ambiente más cercano, pensado tanto para familias como para grupos de amigos.

La programación incluye talleres infantiles, visitas guiadas nocturnas, catas de vinos de la zona, conciertos acústicos, una gymkhana para niños y una propuesta novedosa: una acampada infantil en la Casa Museo Miguel Hernández. Con ello, se pretende que los museos no solo se visiten, sino que se vivan de una manera más participativa y atractiva.

El objetivo es invitar tanto a vecinos como a visitantes a redescubrir el patrimonio de Orihuela desde una perspectiva diferente. Más allá de recorrer sus espacios históricos, la propuesta plantea llenarlos de vida, actividad y experiencias que conecten con el público en pleno verano.

El rico patrimonio histórico, artístico y literario de la ciudad es ampliamente conocido, pero esta iniciativa busca acercarlo de una forma renovada. Los museos, como reflejo de la identidad local, se convierten así en espacios abiertos, dinámicos y accesibles para todos.

El programa arrancará el 26 de junio con “Perito en lunas”, en la Casa Museo Miguel Hernández. Esta actividad se inspira en el universo poético del autor y en la luna como símbolo creativo. La noche incluirá talleres artísticos, un observatorio astronómico organizado por el MUDIC y la proyección de la película Viaje a la luna de Georges Méliès.

Como novedad destacada, se ofrecerá una acampada infantil en este emblemático espacio, permitiendo a un grupo reducido de niños vivir una experiencia única durmiendo en el museo. Esta actividad requerirá inscripción previa, con un máximo de 10 participantes de entre 10 y 12 años, a través del teléfono 672 219 071. Las actividades generales tendrán lugar de 21:00 a 00:00 horas, mientras que la acampada se prolongará hasta las 09:00 del día siguiente.

Ese mismo día también se realizará una visita guiada nocturna al Museo de la Reconquista y la Muralla. Esta propuesta permitirá conocer la historia medieval de la ciudad en un ambiente especial, donde la iluminación nocturna y el silencio realzan el valor histórico del entorno.

La programación continuará el 31 de julio con una velada que unirá cultura, gastronomía y música. En la Casa Museo Miguel Hernández se celebrarán una cata de vinos locales y un taller de artesanía infantil. La noche concluirá con un concierto acústico en el Claustro del Colegio Diocesano Santo Domingo, uno de los espacios más emblemáticos de Orihuela.

El 28 de agosto, la Casa Museo Miguel Hernández acogerá una nueva jornada con cata de vinos, taller infantil y música en directo, manteniendo la esencia de esta propuesta que combina cultura y ocio familiar en un formato cercano.

El ciclo finalizará el 11 de septiembre en el Museo de la Muralla con una gymkhana infantil, en la que los más pequeños podrán descubrir la historia de la ciudad a través de juegos y actividades participativas. Esta última cita pondrá el broche a una programación pensada para convertir los museos en espacios vivos y accesibles.

Desde la Concejalía de Cultura destacan que esta iniciativa refuerza una visión de la cultura más participativa y adaptada al verano, ofreciendo alternativas de ocio atractivas durante las noches.

Con esta propuesta, Orihuela invita a disfrutar de su patrimonio desde otra mirada: paseando por la muralla al anochecer, escuchando música en enclaves históricos, degustando vinos locales o aprendiendo a través del juego.