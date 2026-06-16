Orihuela Costa suma cinco banderas Qualitur que avalan la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de sus playas

El concejal de Costa, Manuel Mestre, ha recogido las cinco banderas Qualitur concedidas a las playas de Orihuela Costa, un reconocimiento anual de la Generalitat Valenciana que distingue la excelencia, la seguridad y la sostenibilidad de los espacios litorales de la Comunitat Valenciana. Este año han sido galardonadas La Glea, Mil Palmeras, Cala Estaca, Punta Prima y Cala Capitán, en reconocimiento al cumplimiento de exigentes criterios de calidad en la gestión de servicios, la atención al público, la seguridad, la accesibilidad y el respeto por el medio ambiente.

La entrega tuvo lugar este lunes en Burriana, en un acto presidido por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, donde se distinguió a 206 playas de 40 municipios de la Comunitat Valenciana. En la provincia de Alicante, 92 playas han recibido este reconocimiento, con un total de 43 certificados de calidad.

Manuel Mestre ha subrayado que estas cinco banderas Qualitur “son una magnífica noticia para Orihuela Costa y un premio al trabajo que se desarrolla durante todo el año para mantener nuestras playas en las mejores condiciones posibles”.

El edil ha señalado además que no se trata solo de un distintivo turístico, sino también de una garantía de calidad para vecinos y visitantes, fruto del esfuerzo coordinado de los distintos servicios municipales implicados en la limpieza, el mantenimiento, la seguridad y la atención de las playas.

Asimismo, Mestre ha recordado que la consellera destacó durante el acto que la certificación Qualitur “no es un logro puntual, sino una labor constante que exige mantener los estándares de calidad durante todo el año”. Por ello, el Ayuntamiento de Orihuela seguirá reforzando la coordinación entre los equipos técnicos y los servicios que trabajan en el litoral. “El litoral de Orihuela Costa es uno de nuestros principales atractivos y un referente turístico de primer nivel. Estos reconocimientos confirman que vamos en la dirección correcta para ofrecer unas playas cada vez más accesibles, seguras, sostenibles y atractivas”, ha afirmado.

El concejal de Costa ha añadido que, tras un año récord para el turismo en la Comunitat Valenciana, el reto sigue siendo apostar por la calidad y la sostenibilidad como elementos diferenciadores del destino, sin perder de vista la convivencia con los residentes y la protección del entorno natural.

Por último, Mestre ha agradecido la labor de todos los profesionales y servicios municipales que trabajan a diario en el mantenimiento de las playas de Orihuela Costa y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de seguir mejorando los servicios y equipamientos del litoral para mantener su posición como referente turístico nacional e internacional.