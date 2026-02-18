Cristina y sus empleados celebran el año nuevo en el restaurante chino más antiguo de Torrevieja: "Somos una familia"

En Chinatown, el restaurante chino más veterano de Torrevieja, el olor a jengibre y salsa de soja se mezcla con las risas de una familia que lleva más de cuatro décadas compartiendo mesa.

Cristina Roca prepara estos días una cena muy especial como es la del Año Nuevo chino, que celebran junto a sus empleados, hijos, nietos y ahijados. Este año estará regido por el Caballo de Fuego, lo que promete un ciclo de profunda transformación y acción.

“Nos reunimos todos aquí, como una familia. Cenamos juntos y brindamos por el año que empieza”, cuenta Cristina, que lleva desde 1984 al frente del local junto a su marido, Kwok Kwong Law Kong, que se encuentra de viaje.

El jefe del restaurante, como ella lo llama con cariño, se encuentra estos días en Hong Kong, junto a su madre. “Está feliz. Allí lo viven de un modo distinto. La comida, los sobres rojos con dinero… todo tiene su significado”, explica.

Aquí, en Torrevieja, la celebración es más íntima, pero mantiene la esencia, la de la unión familiar y la abundancia sobre la mesa. “En el Año Nuevo tiene que haber mucha comida. Es símbolo de prosperidad.”

41 años de historia local

Cuando los Roca-Law abrieron Chinatown, Torrevieja era una ciudad muy diferente. “Llegamos en el 84”, apunta Cristina. En ese tiempo, el restaurante se convirtió en un clásico entre los vecinos. “Casi todos nuestros clientes son del pueblo. Lo más bonito es cuando alguien me dice: ‘sabe igual que hace 30 años’. Ese es el mejor halago.”

La competencia con otros restaurantes chinos no les preocupa demasiado. “Nosotros no trabajamos por precio, sino por calidad. Hay gente que quiere comer barato y gente que quiere comer bien”, dice. Su fórmula se basa en mantener el producto y la tradición.

Nada de recortes ni atajos. “Si bajas la calidad, pierdes la esencia. Y nosotros seguimos sirviendo igual que siempre.”

Entre jade, mariscos y tofu

La carta de Chinatown ronda las 300 referencias, desde el tofu casero hasta las vieiras o el pescado al vapor, uno de los platos preferidos de Cristina.

“La lubina al vapor con jengibre y cebolla fresca es de lo mejor. Así se disfruta de verdad el pescado.”

“Tenemos clientes que nos dicen: ‘cada vez que vengo, me recuerda a la primera vez’. Eso nos da fuerza para seguir”, cuenta.

El espíritu del Año Nuevo

Más allá de la gastronomía, el Año Nuevo chino es sobre todo una celebración familiar. Cristina recuerda las costumbres que su marido mantiene con orgullo. El primer día se pasa en casa del hermano mayor, los siguientes se visitan otros familiares, siempre compartiendo comida y regalos en los tradicionales sobres rojos. “

El dinero es importante para ellos, pero también lo dicen con humor. Es símbolo de suerte y de trabajo bien hecho.”

En Torrevieja, explica, no hay grandes desfiles ni festivales como en Alicante, donde este fin de semana se celebra una feria con actuaciones y puestos típicos. “Aquí lo vivimos con los nuestros. Los empleados, sus familias, mis nietos… Somos todos una familia”, repite Cristina, con una sonrisa tranquila.