Mantener el arte de la tradición con el Concurso Internacional de cocido en Alicante: "Vienen de todos los países"

La preparación del cocido con pelotas en una anterior edición del concurso.

Hay tradiciones que no se deben perder, y para ello hay quienes se encargan de que la memoria de todo un pueblo siga manteniéndose viva a lo largo de los años.

Es el caso de la Cofradía del Cocido con Pelotas de Torrevieja, una agrupación de amantes de este delicioso plato que lleva años reivindicando las tradiciones de Torrevieja, a la vez que adaptándose a las nuevas realidades nacidas gracias a la llegada de extranjeros a la ciudad.

Así, crearon el Concurso Internacional del Cocido con Pelotas de Torrevieja, el cual vuelve este 2026 al Centro Municipal de Ocio consolidado como una de las citas gastronómicas más singulares de la Vega Baja, con una participación que este año refuerza la presencia de equipos de distintas regiones españolas.

La Cofradía Gastronómica del Cocido con Pelotas y la Concejalía de Gente Mayor mantienen el mismo esquema de la pasada edición, pero con un acento especial en la diversidad regional y en el papel de los jóvenes en la continuidad de la tradición.

Alcance internacional

El certamen alcanza su séptima edición y se celebrará el sábado 31 de enero en el Centro Municipal de Ocio de Torrevieja, donde se espera alrededor de una veintena de equipos.

El concurso se estructura en cuatro categorías: Cocido Internacional, Cocido Regional Español, Cocido con Pelotas Tradicional y Cocido con Pelotas auténticamente torrevejense, lo que permite reunir en un mismo espacio guisos de distintos países, regiones y la receta local más emblemática.

En palabras de José Bañuls, presidente de la Cofradía, el adjetivo “internacional” responde a la realidad cosmopolita de Torrevieja y a la presencia de una numerosa población extranjera que aporta sus propios cocidos al certamen. "Cada año vienen personas de todos los países", asegura.

En ediciones anteriores han participado equipos ucranianos, ecuatorianos, ingleses e incluso un equipo de Kazajistán.

Tradición torrevejense

El cocido con pelotas es, para la Cofradía, “un tesoro que debemos preservar”, un plato ligado a la Navidad y a las grandes celebraciones locales que define buena parte de la identidad culinaria de Torrevieja.

La cofradía nació precisamente para salvaguardar la receta tradicional y fomentar su consumo, ante el temor de que las preparaciones de siempre fuesen perdiendo presencia en los hogares y en la restauración local.

Dentro del concurso, la categoría de Cocido con Pelotas auténticamente torrevejense funciona como escaparate de esa tradición, con unas pelotas de carne elaboradas con sangre de cerdo que les otorga un tono más oscuro y un carácter muy reconocible.

Antiguamente, recuerda Bañuls, se utilizaba sangre de ave, una práctica que se abandonó al ser prohibida, pero que explica la larga historia de este guiso en la ciudad.

Más equipos regionales

La edición de 2026 mantiene el formato de años anteriores, pero con un incremento de la presencia de equipos regionales, lo que amplía el mapa de cocidos españoles representados en la categoría de Cocido Regional.

Esa diversidad se suma a la participación de asociaciones, peñas, clubes y grupos de amigos, ya que el certamen sigue reservado a aficionados a la cocina mayores de edad, sin distinción de profesión o nacionalidad.

El concurso se ha consolidado como un referente en el calendario gastronómico de la Comunitat Valenciana, tanto por su arraigo local como por su capacidad de atraer equipos de diferentes lugares y convertir el cocido en excusa para el encuentro social.

Torrevieja refuerza así su apuesta por la gastronomía tradicional en un contexto de ciudad turística e internacional, en el que la cocina de siempre encuentra un escenario para reivindicarse.