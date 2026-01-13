Interior lo confirma: este es el pueblo de Alicante donde más vehículos se roban, uno cada 1.000 vecinos

Una manifestación en Pilar de la Horadada, en imagen de archivo.

Los datos del Ministerio del Interior sobre criminalidad en Alicante sitúan a Pilar de la Horadada como la localidad más peligrosa para los conductores. No en cuanto a accidentes, sino en robos.

El pueblo de la Vega Baja se sitúa como el municipio de la provincia de Alicante con mayor incidencia relativa de robos de vehículos, que aumentan un 92 % respecto a 2024.

Entre enero y septiembre, el último periodo con datos, se contabilizaron 25 sustracciones en un municipio de apenas 25.000 habitantes, lo que arroja una tasa de alrededor de un robo por cada 1.000 vecinos.

Este dato convierte a la localidad en la que presenta el mayor riesgo proporcional, pese a no figurar entre las que acumulan más delitos en cifras absolutas.

Por otro lado, el municipio registra un homicidio consumado y cinco en grado de tentativa, ambos con incrementos del 100 %.

A ello se suma un aumento extraordinario de los delitos contra la libertad sexual, que crecen un 142,9 %.

También preocupa el fuerte repunte de la delincuencia violenta. Los robos con violencia e intimidación suben un 52,4 %.

Robos de vehículos

En segundo lugar en tasa de robos de vehículos por habitante aparece Orihuela, con 79 vehículos sustraídos, lo que supone una tasa que ronda los de 0,94 robos por cada 1.000 vecinos.

Le sigue Alicante capital, que con 308 sustracciones. Torrevieja y Elche, dos de las grandes ciudades de la provincia, presentan tasas similares de alrededor del 0,8 robos cada 1.000 vecinos.

Por encima de la media provincial también se sitúan Villajoyosa, con 0,76 robos por cada 1.000 habitantes, y Jávea, con 0,73.

En el tramo intermedio aparecen Benidorm, Calp y Dénia, con tasas que oscilan entre 0,51 y 0,58 robos por cada 1.000 habitantes.

A partir de ahí, el riesgo desciende progresivamente en municipios como Elda, Altea, Crevillent o Santa Pola, todos ellos por debajo de 0,40.

En la parte baja de la tabla se encuentran EL Campello, Mutxamel y Villena. Este último cierra la clasificación con una sola sustracción registrada en nueve meses y una tasa de apenas 0,03 robos por cada 1.000 habitantes, la más baja del conjunto analizado.