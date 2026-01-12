Buscan a un hombre de 36 años desaparecido en el mar tras sufrir una avería en su lancha entre Guardamar y Santa Pola

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo continúan la búsqueda de un hombre de 36 años, vecino de la localidad murciana de Abanilla, que desapareció el pasado sábado 10 de enero tras sufrir una avería en su lancha, en la que viajaba junto a un familiar.

En la madrugada del domingo 11 de enero, se tuvo conocimiento de la desaparición de dos vecinos de Abanilla.

Los familiares, de nacionalidad española, habrían salido en coche desde Abanilla el sábado por la mañana, con destino a la costa de Guardamar del Segura, a probar una embarcación de pequeño tamaño que habrían comprado y teniendo previsto regresar el mismo día, como adelantó Información.

En vista de que no regresaron, los familiares avisaron a la Guardia Civil, que inició un dispositivo de búsqueda junto a Salvamento Marítimo recorriendo toda la costa alicantina, tanto en tierra como en mar.

La embarcación fue localizada por un avión de Salvamento Marítimo, a las 14,40 horas del domingo día 12, a unas 15 millas náuticas de Santa Pola, con uno de los dos tripulantes a bordo, que fue rescatado con vida: un hombre de 37 años.

En estos momentos, las unidades especializadas de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo continúan tratando de localizar al otro desaparecido.

