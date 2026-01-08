Asaltan con cuchillo a un vecino de Orihuela para robarle y acaban detenidos cuatro implicados

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Orihuela a cuatro personas —tres hombres y una mujer— con edades comprendidas entre los 39 y los 66 años, como presuntas autoras de un robo con violencia cometido en el interior de una vivienda del municipio.

Los hechos ocurrieron cuando dos de los ahora detenidos, un hombre y una mujer, accedieron por la fuerza al domicilio de la víctima.

Tras amenazarla con un cuchillo, registraron la vivienda y sustrajeron varios objetos, entre ellos una tarjeta bancaria con la que los otros dos implicados intentaron posteriormente extraer dinero en un cajero, sin éxito.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, quien relató que una pareja había llamado a su puerta y, al abrirla, fue empujado y reducido por ambos.

Según su declaración, los asaltantes le colocaron un cuchillo en el cuello y le exigieron dinero junto con sus tarjetas bancarias.

Tras el robo, los agresores se apoderaron de un teléfono móvil, dinero en efectivo, una tarjeta y una libreta bancaria, e intentaron usar la tarjeta en repetidas ocasiones para sacar dinero, aunque todas las operaciones fueron rechazadas.

Las primeras averiguaciones policiales permitieron identificar y detener a la pareja directamente implicada en el asalto. Se descubrió que la mujer había conocido días antes a la víctima y había estado en su domicilio, lo que le permitió saber que vivía solo y padecía problemas de salud.

Gracias a las gestiones posteriores, los agentes lograron identificar y arrestar también a otros dos hombres relacionados con los intentos de extracción de dinero efectuados pocas horas después del robo. En total, realizaron siete intentos fallidos en distintos cajeros.

Una vez concluidas las diligencias, tres de los detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Orihuela para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.