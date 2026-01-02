Cae en Callosa de Segura el autor de un secuestro y robo violento tras intentar fugarse de nuevo

La Guardia Civil ha esclarecido un delito de detención ilegal y otro de robo con violencia e intimidación cometidos en Callosa de Segura (Alicante), en el marco de la operación Crinto.

El autor de los hechos, que ya había sido arrestado previamente, fue detenido de nuevo para su ingreso en prisión por orden judicial.

Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2025, cuando la víctima denunció haber sido amenazada con un cuchillo mientras se encontraba en un mirador.

El agresor, tras percatarse de que la víctima llevaba dinero escondido en la funda del teléfono, le colocó la hoja en el cuello y la obligó a acompañarle hasta una vivienda abandonada, donde la retuvo contra su voluntad.

La víctima consiguió escapar y recibir atención médica en el Hospital Universitario Vega Baja.

Gracias a las pesquisas del Área de Investigación del Puesto Principal de Callosa de Segura, los agentes lograron identificar al sospechoso.

En el registro de su vivienda, hallaron el cuchillo escondido bajo una alfombra. El hombre fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela, que decretó su libertad con medidas cautelares.

Pocos días después, tras emitirse dos órdenes judiciales de detención e ingreso en prisión, la Guardia Civil desplegó varios operativos para localizarlo.

Los agentes comprobaron que el prófugo se ocultaba nuevamente en la misma vivienda abandonada.

Cuando trataron de detenerlo, el sospechoso se atrincheró dentro y llegó a subirse a las ventanas del primer piso con intención de saltar. Finalmente, gracias al cerco policial, fue reducido y detenido. El hombre, con numerosos antecedentes y tendencia a la fuga, fue entregado a la autoridad judicial y enviado a prisión.

Estafa masiva

El campo de batalla contra la delincuencia tiene en los móviles a uno de los mayores protagonistas de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y el 2026 arranca en la provincia de Alicante con el anuncio de la Guardia Civil del desmantelamiento de una de las mayores redes de estafas telefónicas: 14 detenidos que provocaron pérdidas por más de 200.000 euros.

Es el fruto de una larga investigación que culmina con detenidos procedentes de Ucrania, Rumanía, Marruecos, además de una mujer de nacionalidad española. El trabajo de esta red, exclusivamente dedicada a enviar mensajes por teléfono, aprovechaba marcas de instituciones como la DGT, bancos como Caja Rural y BBVA u operadoras como Digi.

El trabajo empezó en 2024 cuando detectaron un notable incremento de estafas con medios de pago cuyas víctimas se encontraban repartidas por toda España. La clave, detallan, es que los cargos fraudulentos se materializaban principalmente en Torrevieja.