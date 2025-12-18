Orihuela pone la vista en 2026 con un recorrido especial por su historia: "Una oportunidad para conocer la ciudad"

Orihuela arranca el año con una invitación a redescubrir su esencia, sus calles, su patrimonio y, cómo no, sus sabores.

Como cada mes, la capital de la Vega Baja ofrece una serie de rutas para conocer la ciudad, esta vez de forma especial con un plus de ilusión al ser las fiestas de fin de año.

La Concejalía de Turismo presenta una programación para enero que combina rutas navideñas, experiencias culturales y propuestas gastronómicas, pensadas tanto para quienes viven aquí como para quienes llegan con ganas de mirar la ciudad desde otra perspectiva.

Enero con alma navideña

Durante los primeros días del mes, el ambiente festivo sigue muy presente. El viernes 2 y sábado 3, el tren turístico recorrerá los principales belenes de la ciudad en la actividad "Belenes con Tren Turístico", un plan ideal para disfrutar en familia y, al finalizar, seguir a pie la visita acompañados por una guía oficial.

También La Murada vivirá su particular ruta, donde patrimonio y tradición se encuentran entre roscones de Reyes, chocolate y buenas historias. Los participantes podrán visitar la iglesia del pueblo y el monumento que recuerda el centenario de las obras de riego inauguradas por el rey Alfonso XIII, guiados por la mirada experta de un historiador local.

El domingo 4 regresará una de las citas más queridas, la ruta por los conventos de clausura, con parada en los monasterios de la Santísima Trinidad y de San Juan de la Penitencia, donde las monjas elaboran los tradicionales dulces artesanos que son puro Orihuela.

Patrimonio, naturaleza y gastronomía

A partir del viernes 9, las rutas amplían su mirada con una visita al Palmeral, un recorrido donde descubrir ejemplares únicos, su Centro de Interpretación y los restos del antiguo balneario del siglo XIX.

El sábado 10 habrá doble propuesta: maridar vino y territorio en la "Vinoteca con Degustación" dedicada al vino Altos de Orihuela, o sumergirse en la historia reciente a través de la ruta "Teatro Circo y Casino", dos espacios emblemáticos que cuentan mucho más de lo que muestran sus fachadas.

La "Ruta Modernista" del jueves 15 invitará a mirar hacia arriba y reconocer en los imponentes edificios del casco urbano el reflejo de una época de esplendor arquitectónico.

Con motivo de San Antón, el martes 17, la visita se traslada a su tradicional barrio, con parada en el mercadillo y explicación de las costumbres que acompañan a esta popular festividad.

El viernes 23 será el turno del Museo de la Muralla, una joya arqueológica que retrata la evolución de la ciudad. Y para cerrar el mes, la ruta "Legado Cultural y Museo de la Reconquista" ofrecerá un recorrido por los símbolos y monumentos más emblemáticos del patrimonio orcelitano, culminando en una visita a uno de sus museos más representativos.

Todas las actividades requieren inscripción previa y plazas limitadas. Las reservas estarán disponibles semanalmente a través de la web oficial de Turismo de Orihuela: