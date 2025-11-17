Este es el peligroso vapeador de 27 € que provoca convulsiones y vómitos a cinco jóvenes de un instituto en Orihuela

Cinco jóvenes en un instituto de Orihuela han sufrido la peor lección sobre el consumo de drogas en su vida. Cuatro de ellos han tenido que ingresar en el hospital por inhalar con un vapeador un exceso de THC que les ha provocado convulsiones, vómitos, pérdidas de memoria y hasta parálisis.

La Policía Nacional ha detenido al responsable de un establecimiento de venta de productos CBD de la ciudad de Murcia, un hombre de 36 años, al que se acusa de un delito contra la salud pública y otro de lesiones, tras la intoxicación de estos chicos de Orihuela.

El aviso lo tuvieron que dar desde el instituto en el que estaban los chavales. En la llamada al 091 avisaban de que los servicios sanitarios les estaban atendiendo por las convulsiones que sufrían. En él ya avisaban de que sospechaban de que la causa podía ser el consumo de drogas.

Los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Orihuela se encontraron a los jóvenes aturdidos y con náuseas. Y en las primeras diligencias encontraron escondido en una palmera del polideportivo del instituto un inhalador tipo vapeador que podría contener un líquido con principio activo de la marihuana (THC).

El principal problema es que ese THC estaba en una concentración del 85 %. Esta sustancia es la que está presente en la marihuana, pero en una cantidad entre el 5 y el 20 %. De las investigaciones se marcó que uno de los jóvenes había comprado el vapeador en una tienda de Murcia. Y a sabiendas de que el porcentaje de THC que contenía era superior al permitido por ley.

El día que se intoxicaron, los cinco habían consumido esta sustancia. En el ingreso en el hospital de Orihuela se encontraron con temblores, vómitos, incapacidad de mantener una conversación, alucinaciones y lagunas de memoria. Uno de ellos incluso describió una parálisis que le impedía ponerse en pie.

Entre esas afecciones, otro joven asegura que tuvo conocimiento de lo ocurrido con el paso de los días, a través de lo que le contaron otras personas puesto que no recordaba nada.

Otro de los afectados, llegó a experimentar estos síntomas, aunque en menor medida, durante todo el fin de semana siguiente, teniendo una sensación de cansancio muy grande, además de sentirse muy adormilado y llegando a necesitar incluso ayuda para caminar.

La Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Orihuela asumió la investigación y en menos de cinco días localizaron el establecimiento donde los jóvenes compraron el vapeador, por 27 euros. Este local vende productos relacionados con la sustancia CBD y en su página web oferta vegetales y resinas a diferentes precios e incluso publicitaba reparto a domicilio.

La detención

Tras identificarse plenamente al responsable de la venta del cigarro electrónico a los perjudicados, se estableció un dispositivo policial que concluyó con la detención del responsable del establecimiento murciano.

En la operación se han intervenido 23 dispositivos de inhalación de las mismas características que el que compraron las víctimas y que estaban a la venta en la tienda, los cuales habían sido envasados y distribuidos desde fuera de España.

Tras la práctica de las diligencias policiales, todo lo actuado fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Orihuela, quedando a la espera del resultado de los análisis toxicológicos de los cigarros electrónicos causantes del hecho, para conocer el contenido exacto de THC que presentaban.