Grethel, la madre acusada de secuestrar a sus hijos de 5 y 10 años en Torrevieja: "Estamos desesperados"

Más de 45 días llevan en vilo Francisco y Tiberio, dos padres que están "desesperados" por encontrar a sus hijos, Francisco y Daniel, hermanos maternos. Sospechan que su madre los ha sustraído para desaparecer lejos de Torrevieja, donde vivían y se les vio por última vez.

No se sabe nada de los pequeños, de 5 y 10 años respectivamente, desde el pasado 20 de septiembre, cuando presuntamente Grethel de León montó a sus hijos en un autobús y salió del país sin decírselo a nadie.

Los dos padres llevan años luchando en los juzgados para protegerlos de los comportamientos de la madre y ahora reconocen estar al límite tras descubrir que podrían habérselos llevado a Francia, país natal de la mujer.

"Las pistas apuntan a que podrían haber salido de España rumbo a Francia", compartió Francisco en sus redes sociales.

Concretamente, se les sitúa en la ciudad de Lyon, donde se piensa que podrían haber llegado en autobús desde Torrevieja.

Los padres presentaron una denuncia por sustracción parental, como ha confirmado a este diario la Guardia Civil, y están pidiendo ayuda mientras suman días al calendario sin saber dónde están ni cómo se encuentran sus hijos.

En 2016, Grethel y Tiberio tuvieron a Daniel, pero cuando este cumplió dos meses, ella le dijo que se iba a ver a sus padres con el bebé y nunca volvió a aparecer, impidiéndole cualquier contacto.

En 2020, Francisco tuvo un hijo con Grethel y la historia se repitió a los diez meses de nacer. La madre se llevó al pequeño, lo alejó de su padre y llegó a denunciarlo hasta en 20 ocasiones, como contaron los afectados en el programa En boca de todos.

Fue al no acudir al punto de encuentro con Tiberio y tras llamar este al colegio de los menores cuando se encendieron las alarmas al descubrir que llevaban varios días sin asistir a clase.

Temen que la mujer se haya llevado a los niños como una medida desesperada ante la posibilidad de perder la custodia, ya que acumulaba problemas vecinales y le habían impuesto acudir a una unidad de salud mental adscrita a su centro sanitario tras un accidente de tráfico ocurrido el pasado 15 de julio, según detallaron en el programa.

Francisco señala que lleva "luchando sin descanso y avisando desde hace cuatro largos años en juzgados, servicios sociales, puntos de encuentro y hospitales, pero nunca me han hecho caso. Ha llegado lo que advertía a gritos".