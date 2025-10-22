Agamed roza el 90 % de rendimiento hidráulico y aumenta la eficiencia del servicio de agua de Torrevieja

Agamed, el servicio municipal de agua de Torrevieja, logró un rendimiento hidráulico del 89,35 %, la transformación de infraestructuras hidráulicas en infraestructuras verdes, y las iniciativas de responsabilidad social corporativa, según el Informe de Desarrollo Sostenible correspondiente al año 2024 presentado ayer.

El Consejo de Administración de Agamed, presidido por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, celebró ayer martes una sesión en la que se presentó el informe, "que refleja el firme compromiso de la empresa mixta con la sostenibilidad ambiental, social y económica en su área de operación", señalan.

La gerente-adjunta de Agamed, Gemma Cruz, destacó la balsa de laminación construida en la zona de Torrealmendros como ejemplo innovador de desarrollo sostenible, que combina la gestión de inundaciones por lluvias torrenciales con espacios recreativos para la comunidad.

Destacan que un apartado especial del informe se dedicó a la respuesta solidaria de Agamed ante la DANA que afectó a Valencia en 2024, donde la compañía, con el apoyo del Ayuntamiento de Torrevieja, colaboró aportando recursos humanos y materiales en las actuaciones de emergencia.

Y resaltan el compromiso social de Agamed con su Fondo Social, que en 2024 destinó 308.092 euros para ayudar a 846 familias en situación de vulnerabilidad económica.

Gemma Cruz subrayó que durante los últimos cinco años se ha invertido un total de 1.433.565 euros en esta iniciativa, que ha beneficiado a 3.559 contratos.

Además, el programa que se ha ido adaptando a las necesidades en momentos puntuales, como sucedió en el año 2021, momento en que se establecieron nuevos perfiles beneficiarios entre los vecinos, comerciantes y empresas que se vieron afectados por la crisis derivada del COVID-19.

La gerente-adjunto declaró que "este informe no solo muestra nuestros resultados, sino que también reafirma el compromiso de Agamed con un futuro más sostenible para Torrevieja".

"Estamos orgullosos de los avances logrados y seguimos trabajando para mejorar nuestro desempeño en todos los aspectos de la sostenibilidad", concluyó.

Satisfacción de los vecinos

Así, la empresa concluyó recientemente su "Encuesta de Satisfacción de Clientes" anual con un 88% de los vecinos del municipio satisfechos con el servicio de agua de la empresa.

Esta encuesta, correspondiente al año 2024, se realiza de forma anual en las distintas localidades en las que Agamed presta este servicio.

Atributos como la satisfacción global, la fidelidad, la valoración del servicio y la imagen de la empresa, Agamed busca conocer el nivel de agrado de sus clientes con respecto al servicio de su compañía suministradora de agua durante el año analizado.