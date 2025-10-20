Muere ahogado un hombre en la playa de Les Roquetes de Guardamar del Segura

Ayer domingo un hombre falleció por ahogamiento mientras se bañaba en la playa de Les Roquetes de Guardamar del Segura.

A las 14:02 horas se alertó al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de que habían sacado del agua a un hombre que estaba inconsciente.

Hasta el lugar se desplazó rápidamente una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). A su llegada, los servicios médicos realizaron la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no hubo respuesta y solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón, de quien se desconoce la edad.

