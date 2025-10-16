Encuentran el cadáver de Marc, el británico de 63 años desaparecido hace un mes en Torrevieja

La búsqueda de Marc Tulloch Hewson, un hombre de 63 años, cuya pista se perdió el pasado 19 de septiembre de 2025 en las inmediaciones del Hospital de Torrevieja, ha finalizado con el hallazgo de su cadáver cerca del Parque Natural de la Laguna Salada.

Fuentes de la Guardia Civil confirman a este diario que en la mañana del día 14 de octubre, alrededor de las 10:30 horas, el dispositivo de búsqueda localizó el cadáver de un hombre sin indicios de criminalidad que coinciden con las características del desaparecido.

El dispositivo estuvo dirigido por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrevieja con apoyo de unidades de la Compañía de Torrevieja.

"Aunque los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de la persona desaparecida, no se podrá confirmar su identidad hasta que se finalicen las tareas de identificación", señalan desde el instituto armado.

La Guardia Civil mantenía activa una investigación para esclarecer la desaparición de Marc Tulloch desde el 19 de septiembre.

Ese día fue visto por última vez vistiendo un pantalón largo de chándal negro, camiseta con la inscripción The Beatles en letras blancas, gorra marrón y calzado de color negro.

Desde el inicio de las pesquisas, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrevieja se hizo cargo de la investigación.

Tras diversas gestiones, se han obtenido indicios de que el desaparecido podría haber estado en las zonas de la urbanización Jardín del Mar I y la Laguna Salada de Torrevieja durante la mañana del 20 de septiembre.

Las labores de búsqueda continuaron con un amplio dispositivo de reconocimiento de las zonas mencionadas y en Orihuela Costa, la realización de entrevistas con vecinos y la colaboración de las Policías Locales de Torrevieja y de Orihuela Costa.

La Guardia Civil compartió las características físicas del desaparecido en su llamamiento a la colaboración ciudadana, señalando que el desaparecido medía 1,75 metros, pesaba 70 kilogramos, y tenía pelo liso y rubio, ojos azules y constitución delgada.