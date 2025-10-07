Muere un hombre sueco de 31 años tras sufrir un violento robo en Torrevieja

Hospital de Torrevieja, donde ha sido trasladado la víctima, antes de fallecer. EFE

Un hombre de 31 años, de nacionalidad sueca, que sufrió un violento asalto el pasado viernes en la vía pública de Torrevieja y fue trasladado a un hospital, ha muerto este martes, según informaron a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Según informa Efe, el incidente tuvo lugar a las cuatro de la madrugada del día 3, cuando la víctima fue atacada con violencia y posteriormente necesitada de atención médica urgente.

Fue ingresada en el Hospital Universitario de Torrevieja debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con las mismas fuentes, el fallecimiento ha sido confirmado en la jornada de hoy y el caso está siendo investigado por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrevieja.

