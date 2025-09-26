Ni Elche ni Altea: cinco experiencias únicas en la Vega Baja del Segura que te sorprenderán este otoño

La Vega Baja del Segura celebra el Día Mundial del Turismo con una propuesta que invita a viajar de una forma diferente.

A través de Convega, se presentan cinco experiencias únicas que muestran la riqueza y diversidad de esta comarca alicantina: patrimonio e historia, gastronomía, turismo activo, naturaleza y ocio en familia.

Un destino que reúne 27 municipios llenos de tradición, paisajes sorprendentes y planes para todos los gustos.

Patrimonio y cultura

La Vega Baja es un museo al aire libre. Desde la Rábita Califal y la ciudad portuaria de La Fonteta en Guardamar del Segura, declaradas Bien de Interés Cultural, hasta el casco antiguo de Orihuela, con cinco monumentos nacionales y joyas como el Colegio Diocesano de Santo Domingo o el Palacio Episcopal con la obra de Velázquez "La Tentación de Santo Tomás de Aquino".

El recorrido continúa con templos barrocos, neogóticos o renacentistas en Albatera, Benejúzar, San Fulgencio o Callosa de Segura.

Además, torres vigía como la de Pilar de la Horadada y castillos como el de Cox ofrecen espectaculares vistas que recuerdan la importancia defensiva de la comarca en siglos pasados.

Gastronomía

El viajero gastronómico encuentra en esta tierra una cocina auténtica de huerta y mar. Platos tradicionales como el cocido con pelotas, la olla viuda o los arroces conviven con sabores marineros como el caldero y los salazones.

Los hornos artesanales mantienen vivos dulces con siglos de historia como las almojábanas, los buñuelos de calabaza o los mantecados.

Una experiencia que convierte cada bocado en un viaje a la esencia del Mediterráneo.

Turismo activo

Para quienes disfrutan descubriendo los destinos en movimiento, la Vega Baja ofrece más de 200 kilómetros de ciclorutas, rutas de senderismo señalizadas y el impresionante Sendero del Mediterráneo GR-92 que recorre el litoral.

Amantes de la montaña y la aventura encontrarán vías ferratas en Callosa de Segura y Redován, mientras los apasionados del mar pueden practicar paddle surf, vela o snorkel. Además, esta comarca es la que concentra más campos de golf en toda la Comunidad Valenciana.

Naturaleza

Los parques naturales de El Hondo y las Lagunas de La Mata y Torrevieja son un paraíso para los aficionados a la observación de aves y la fotografía de paisajes.

La icónica Laguna Rosa, especialmente al atardecer, se ha convertido en una de las estampas más buscadas de la provincia.

El patrimonio hidráulico ligado al río Segura también forma parte de la experiencia: norias, molinos y rutas fluviales en localidades como Rojales, Benijófar o Formentera del Segura acercan al visitante a siglos de historia vinculada al agua.

Viajar en familia

La Vega Baja también es un destino perfecto para disfrutar con niños gracias a sus parques temáticos naturales como el Reina Sofía (Guardamar) o el Parque de las Naciones (Torrevieja), con un lago en forma de mapa de Europa.

Espacios como las Cuevas del Rodeo en Rojales, el área recreativa La Pedrera en Bigastro o el Jardín Botánico de Los Montesinos, se combinan con granjas escuela y actividades al aire libre que enamoran a pequeños y mayores.

Territorio versátil

Tal como destaca la directora de Convega, Rosa Fernández, el Día Mundial del Turismo es la ocasión perfecta para descubrir la versatilidad de la Vega Baja del Segura: "Viajar aquí no es solo ocio, sino también conectar con la historia, la cultura y la naturaleza de un territorio único".

Una tierra que combina tradición, modernidad y hospitalidad, lista para acoger a todo viajero que desee vivir experiencias auténticas en el corazón del Mediterráneo.