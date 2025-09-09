Carlos Mazón denuncia los efectos del estallido térmico en el sur de Alicante "sin ningún aviso de ningún organismo"

Carlos Mazón con el resto de autoridades en la visita de este lunes a Cox y Redován.

Un estallido térmico azota la Vega Baja dentro de las tormentas que mantienen en alerta naranja y amarilla este martes toda la Comunitat Valenciana. El presidente Carlos Mazón denuncia en su visita al sur de la provincia de Alicante que este ha sido "absolutamente inesperado" y que llega "sin ningún aviso de ningún organismo".

El jefe del Consell ha visitado en la noche del lunes dos de los municipios más afectados por el intenso fenómeno sucedido este lunes por la tarde, Cox y Redován. Mazón ha celebrado que "no ha habido daños personales reseñables" y que "estamos permanentemente en contacto y atentos" en la zona.

Tras hablar con el alcalde de Cox, Antonio Bernabeu, el presidente destaca que se trata de "restablecer la normalidad lo antes posible" mientras se espera el definitivo "balance de daños para que desde la Generalitat Valenciana podamos colaborar lo antes posible en la recuperación y en la restitución".

Tras conocer el estado de lo sucedido en esta localidad, Mazón ha visitado Redován y ahí califica de "un rato muy importante de mucho susto, de mucho daño material". Es en ese punto donde lamenta la falta de información previa "que ha cogido absolutamente por sorpresa aquí en Cox, como en otros municipios de la Comunitat Valenciana".

Mazón ha agradecido "la tranquilidad" y "la reacción" de "todos los concejales, la policía local, junto con todos los equipos de bomberos del Consorcio Provincial, todos los efectivos de Protección Civil de la Generalitat Valenciana, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están, como siempre, haciendo lo mejor que pueden hacer".

La preocupación, añade, está en cómo se desarrollará el martes, con los mencionados avisos naranja en toda la provincia de Alicante y otros puntos de Valencia y Castellón, porque "esas lluvias pueden incidir sobre el daño ya causado". Y ahí remarca que "lo más importante ahora es estar todos lo más coordinados posible".

El mensaje de Mazón, en alusión directa a otras instituciones encargadas de los avisos como puede ser la Aemet, refleja también la tensión entre los organismos que se mantiene tras la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia.

A principios de este septiembre la Generalitat ha presentado un informe a la jueza Nuria Ruiz que gestiona la instrucción de la dana. En él recopilan las diversas conversaciones entre el Centro de Coordinación de Emergencias y la Agencia Estatal de Meteorología.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.