Investigan si dos policías locales de Benejúzar causaron la muerte de Sergio: "Hay que respetar el trabajo de la Policía"

En las calles de la pequeña localidad de Benejúzar, la muerte de Sergio P., un vecino de 47 años, es un tema escurridizo en el que hay más dudas que certezas.

La familia del hombre ha denunciado que su muerte fue provocada por una detención violenta por parte de dos agentes de la Policía Local el pasado 13 de julio, lo que le habría causado una parada cardiaca que derivó en su fallecimiento días después, como reveló El País.

Algunos de los 5.700 habitantes del municipio de la Vega Baja escucharon a Sergio gritar por las calles aquella madrugada, cuando, según la denuncia, fue detenido por agentes de la Policía Local y estos le cortaron la respiración colocándole una rodilla sobre el cuello.

Su hijo menor acompañaba al hombre cuando sufrió un ataque de ansiedad y corrió por el pueblo pidiendo auxilio. Según denuncian, los agentes, en vez de asistirle, le intentaron frenar hasta tirarle al suelo y detenerlo.

"Se dice que le pusieron una rodilla en la tráquea y lo ahogaron. La Policía no debería tocar a la gente. El hombre era epiléptico y a veces se ponía nervioso, y si encima lo detuvieron de forma violenta le pudo dar algo", comenta un cliente en un bar. Palabras en las que coincide el dueño del negocio.

El Equipo Territorial de la Guardia Civil de Almoradí se ha hecho cargo de las investigaciones y dará cuenta a la autoridad judicial competente cuando concluyan unas indagaciones que revelarán si hubo abuso policial.

El alcalde de Benejúzar, Vicente Cases, señala a EL ESPAÑOL de Alicante que desde el Ayuntamiento entienden "el dolor de la familia, por eso nos pusimos a su disposición desde el primer día".

"Los hechos ocurrieron el 13 de julio y falleció tras la hospitalización. Confiamos en el trabajo de la justicia y hay que respetar el trabajo de la Policía", expresa en las únicas valoraciones que quieren expresar oficialmente.

La postura de la Policía Local es similar. En la pequeña comisaría del cuerpo se respira tranquilidad a la espera de que los investigadores concluyan su trabajo.

"Es la familia quien lo ha hecho público filtrando la denuncia. Nosotros no vamos a hablar hasta entonces porque hay una investigación en marcha, pero debe haber presunción de inocencia", apuntan.

La víctima

Sergio era un DJ de Crevillente que llevaba años viviendo en el pueblo. "Llevaría unos diez años aquí. Trabajaba pinchando en una discoteca de Cox", comenta un vecino.

Entre los locales, la víctima no era tan conocida como la pareja de esta y su familia política, que sí eran vecinos de toda la vida.

Mari Carmen sí que tuvo relación con el hombre. "Lo conocía, era camionero también, iba a misa todos los domingos, era muy religioso y para mí era buena persona".

"Esa noche le oí gritar '¡me matan, me matan!', pero no sabía quién era hasta que me lo contaron en el trabajo", lamenta.

El fallecido era una persona nerviosa y, según lo que dicen otros vecinos, tenía problemas de adicción a sustancias estupefacientes, sobre todo cocaína.