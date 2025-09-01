Hallan a una menor en "estado deplorable" en una casa llena de droga y sin luz ni agua en Orihuela Costa

Una operación contra el tráfico de drogas en Orihuela Costa ha terminado con la detención de una mujer de 40 años y a su yerno de 19 por venta de sustancias, y a la hija de la primera, de 18 años, por abandono de menores al encontrar a su hija en un "estado deplorable".

La Guardia Civil ha descrito con estas palabras las condiciones en la que la menor vivía en la vivienda, usada como un punto de venta de droga al menudeo.

Descubrieron que en ella residían tres adultos —una abuela, su hija y la pareja de esta—, además de una menor de edad.

Los agentes practicaron un registro en la vivienda investigada, donde comprobaron que carecía de suministro de agua y electricidad.

Durante el registro se intervinieron 5,137 kilogramos de hachís, motivo por el que se procedió a la detención de la abuela y del yerno. Asimismo, por la situación de la menor, la madre fue investigada por un presunto delito de abandono de menores.

La investigación del instituto armado comenzó el pasado julio tras tener conocimiento de que el inmueble podría estar siendo utilizado para la venta de hachís.

A medida que avanzaban las diligencias, se obtuvo información de que el yerno y la abuela se dedicaban a la venta de droga.

"Mientras el primero la distribuía al menudeo en el municipio, la abuela planeaba trasladar una mayor cantidad a la provincia de Granada, oculta en un carrito de bebé", explican.

Los dos detenidos, junto con la droga intervenida, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

En cuanto a la menor, se informó de las condiciones en las que vivía al Ayuntamiento de Orihuela Costa, y además se realizó su entrega a los Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana.

"Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso no solo en la lucha contra el tráfico de drogas, sino también en la protección de los colectivos más vulnerables, demostrando que la seguridad ciudadana va unida a la defensa de la dignidad y del bienestar de las personas", señalan desde el instituto armado.