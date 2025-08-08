Rescatan a un hombre atrapado en las rocas del Paseo Marítimo de Torrevieja

En torno a las 10:10 horas de este viernes, el consorcio provincial de bomberos de Alicante recibió un aviso de emergencia alertando de la presencia de un varón, de entre 30 y 40 años, atrapado entre las rocas en el Paseo Marítimo Juan Aparicio, en Torrevieja.

El hombre, cuya situación generó sorpresa entre los servicios de rescate, no pudo explicar cómo llegó a quedar encajado en el lugar.

Para liberar al afectado, los bomberos tuvieron que emplear maquinaria específica, incluyendo herramientas para mover y partir la roca, con el fin de abrir un camino seguro de salida. La intervención se prolongó hasta las 12:45 horas.

El varón resultó herido de forma leve, sufriendo únicamente rasguños provocados por el contacto con las rocas. Fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios.

En el operativo participaron una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP) y un vehículo autoescalera automática (AEA), con un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Torrevieja.

Las autoridades no han precisado las circunstancias que llevaron al hombre a quedar atrapado, aunque se descarta, por el momento, la implicación de terceros.