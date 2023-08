El PSOE de Guardamar recaba un nuevo informe para justificar el espigón construido al revés en los 90

El alcalde socialista de Guardamar, José Luis Sáez, ha convocado esta semana una rueda de prensa para desmentir una información de EL ESPAÑOL (sin citar y sin convocar a este diario), en base a una información que nos han hecho llegar desde el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) de Madrid. Se trata del artículo: "El Ministerio reconoce que el espigón de Guardamar se construyó al revés y provoca la regresión del litoral", del pasado 20 de julio.

Junto a dos técnicos del Instituto de Ecología Litoral (donde Guardamar participa como patrono), Sáez acusó a EL ESPAÑOL de "informaciones en las que había un tratamiento e interpretaciones absolutamente sesgadas de la realidad ofreciendo titulares muy contraproducentes y no forman parte de la realidad". Y es que el espigón fue construido en la etapa en que coincidieron gobiernos municipales y central del PSOE, entre 1983 y 1995.

Desde el primer momento ya se elevaron voces asegurando que el espigón de la desembocadura del Segura se diseñó al contrario de todos los del Levante español y los vecinos llevan años denunciado que se hizo sin el preceptivo informe de Impacto Ambiental, obligatorio desde 1989.

Sea como fuere, el artículo de EL ESPAÑOL recogía explícitamente lo que el informe del CEDEX exponía en abril: "Se observa que a partir de la construcción de la nueva desembocadura (que según la serie de fotografías históricas se verifica entre las obtenidas en 1987 y 1993) la costa retrocede unos 35 metros y no se vuelve a recuperar".

Según Sáez, ahora el Ministerio les ha remitido "una nota técnica que viene a desmontar este titular", un documento que según el alcalde "deja claro que desde el año 1895, o sea, 80 años antes de la aparición (un espigón no aparece, se construye) del espigón, ya había muestra evidentes y claras de la regresión en una línea de aproximadamente medio metro por año de pérdida de playa". Nada de eso pone el informe al que se referiría el artículo, fechado en abril de 2023.

"Con la aparición del espigón, la situación prácticamente no varía. Sí es cierto que una vez que se realizan esas obras de encauzamiento del río Segura, se generan una serie de infraestructuras que se utilizan para retener el agua para el uso agrícola y se retiene los sedimentos que antiguamente eran el principal benefactor de las playas de Guardamar", aseguró el alcalde.

Y detalló: "En 1895 la anchura de la playa rondaba los 90 metros y paulatinamente en el año 1929 ya era de 71, en el año 1945 ya era de 65 y en el año 1956 ya era sólo de 60 metros. Una vez que se construye ese espigón ya playa ya sólo tenía 45 metros de ancho, había perdido la mitad de todo su potencial. Y en 2015 se queda en 32 metros de ancho en una disminución lógica desde los últimos 120 años".

"No tengo conocimiento de que el espigón está construido al revés o no. Lo harían con el criterio técnico del momento", justificó Sáez al final de la rueda de prensa. Y con esa respuesta obviaba lo dicho por el CEDEX en abril: "No se comprende la solución dada a la desembocadura del río Segura (no ha sido posible acceder al correspondiente proyecto, con objeto de obtener las razones por las cuales se ha obrado de esta forma)".

Y prosigue el documento técnico: "Se encauza la corriente de desagüe del río en sentido opuesto al naturalmente impuesto por la aceleración de Coriolis en el hemisferio norte" y "se construye un espigón que supone una barrera total al transporte longitudinal de sedimentos (que afortunadamente no es grande), y una trampa de arena al que pudiera rebasar el espigón norte".

Sin embargo, el alcalde aprovechó la rueda de prensa y el nuevo informe del CEDEX ad hoc para afirmar que "las casas Babilonia sí generan un problema de estabilidad grave de la playa al situarse entre la playa seca y sus dunas". Y es que culpar a las concesiones que ideó el ingeniero Mira es una constante del PSOE local desde que se ha perdido la playa.

