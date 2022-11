Cambiemos se harta del bipartito de Orihuela (PSOE-Cs) y les niega su vital apoyo: "Derivan hacia la derecha"

Poco ha durado el idilio en la izquierda oriolana, donde en abril de este año el PSPV-PSOE logró arrebatar al PP el gobierno local gracias a una moción de censura que contó con el visto bueno del grupo de Ciudadanos, hasta entonces socios de los populares y de Cambiemos Orihuela, la coalición que aglutina a Unidas Podemos.

Este último grupo político se ha cansado de esperar cambios y ha pedido al bipartito de socialistas y naranjas este viernes, a través de un comunicado, que adopten “decisiones y cambios drásticos” en el Ejecutivo local si quieren contar con su necesario apoyo -ambas fuerzas gobiernan en minoría- para aprobar los nuevos presupuestos "o grandes acuerdos requeridos para la gobernabilidad”.

Cabe recordar que el reto de aprobar una nuevas cuentas, congeladas en la ciudad desde 2018, fue la gran promesa de la socialista Carolina Gracias cuando tomó la vara de mando. Pero esta puede quedar en nada sin la suma de los tres concejales de Cambiemos, la única vía para otorgar mayoría al bipartito del PSOE con Cs.

Y es que la asamblea de Cambiemos Orihuela ha mantenido esta semana una reunión extraordinaria para valorar la “preocupante situación” en el Ayuntamiento tras conocerse, el pasado 25 de octubre, que los concejales de Cs Luisa Boné y Ángel Noguera están citados a declarar como investigados (antes imputado) por un presunto delito de prevaricación.

“Desde Cambiemos no entendemos ni aceptamos que los concejales afectados por esta investigación continúen siendo parte de la Junta de Gobierno Local y ostentando competencias en materias vinculadas al objeto de la investigación judicial”, concretamente presuntas irregularidades en unos contratos de mantenimiento de las zonas verdes de la Costa sucedidos desde 2010. No obstante, y según un comunicado, para Cambiemos estos hechos no son los únicos que “dañan” la “confianza en el Gobierno Local".

En los últimos meses, la formación ha “constatado una deriva hacia la derecha en un ayuntamiento excesivamente controlado por Ciudadanos que dificulta o bloquea políticas progresistas que protejan y mejoren Orihuela”, uno de los objetivos del pacto que firmaron con los socialistas y “no solo el relevo del Partido Popular de la alcaldía”.

A esta situación se suman “numerosas decisiones en materia de Urbanismo, Patrimonio, Contratación o Personal que van en contra del acuerdo suscrito entre PSOE y Cambiemos”.

Entre otras cuestiones, Cambiemos menciona que el concejal de Urbanismo, José Aix (Cs), “está acelerando la aprobación de los trámites pendientes para urbanizar Cala Mosca –el último kilómetro virgen de playa de Orihuela Costa- al tiempo que la mesa de negociación –que valora esta situación- funciona con injustificada lentitud”.

“Por ello", han continuado, "si no se adoptan decisiones y cambios drásticos, en este contexto y muy a nuestro pesar, no se dan las condiciones ni la confianza para facilitar la aprobación de presupuestos o grandes acuerdos requeridos para la gobernabilidad”.

Cambiemos Orihuela ha insistido en que seguirán “trabajando por una alternativa progresista y transformadora para el municipio" y ha asegurado que volverá a tender la mano al PSPV-PSOE para recuperar la colaboración entre ambas fuerzas que Orihuela necesita.

Por su parte y en declaraciones a EFE, el portavoz de Ciudadanos Orihuela, José Aix, se ha defendido de estas afirmaciones asegurando que “no hay un partido menos progresista y más retrógrado que Cambiemos: Lo que tienen que hacer es saber qué quieren y hacia dónde van”.

“Si quieren una apuesta real para cambiar las cosas tienen la predisposición del Gobierno local. Muchas veces, con frecuencia, se les ha tendido la mano y nunca la han cogido para ir juntos. Siempre han actuado para desmontar, destruir y poner el dedo acusador”, ha concluido Aix.

