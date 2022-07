Una explosión en un barco en Torrevieja causa tres heridos por quemadura, dos niñas y un adulto

Una explosión en una embarcación de recreo amarrada en el puerto de Torrevieja ha dejado tres personas heridas. El suceso, que ha ocurrido al mediodía de este lunes, ha provocado que un adulto y dos niñas de 12 y 15 años hayan tenido que ser hospitalizadas por quemaduras leves provadas por una deflagración cuyas causas se están investigando.

Según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) de la Generalitat Valenciana, la explosión habría tenido lugar pasadas las 12.30 horas, que es cuando han recibido una alerta de este percance, ocurrido en una embarcación. Rápidamente, se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Samu, cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 48 años y a dos niñas, de 12 y 15, "todos ellos por quemaduras leves", han indicado las mismas fuentes.

Una ambulancia de soporte vital avanzado ha evacuado al adulto al Hospital de Torrevieja, mismo centro al que han sido trasladadas las dos menores en la unidad de SVB.

Por su parte, fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han señalado que no han llegado a intervenir en este suceso porque no ha hecho falta, cuyas causas no han sido precisadas por el momento. Tampoco ha tenido que actuar la Policía Local, confirman fuentes municipales consultadas por este periódico.

