"El final de la Vega Baja", los alcaldes protestan por el "inviable" plan de inundaciones de la CHS

Un plan de protección frente a las crecidas del río que plantea inundar el territorio. Así critican un grupo de alcaldes de la Vega Baja y el de Crevillent la propuesta impulsada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que creen que afecta "negativamente" a sus términos municipales.

"En vez de proponer una solución para evitar las crecidas y las inundaciones, lo que se plantea es todo lo contrario, inundar gran parte de nuestros territorios", explican a través de un comunicado que recoge Efe. En él aparecen los alcaldes de Catral, Crevillent, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Guardamar, San Fulgencio y San Isidro en contra de la propuesta de este plan de protección.

El texto alerta de que este proyecto afectaría "a los vecinos y vecinas de cada uno de los municipios y sectores económicos muy relevantes como la agricultura". De esta forma, rechazan el camino trazado en dos reuniones previas, la última de ellas el pasado viernes en Crevillent, con las comunidades de regantes y los síndicos del agua para escuchar sus posturas.

Los alcaldes piden que se haga un nuevo plan de actuaciones que cuente con la participación de las localidades afectadas, "velando por un documento que permita salvaguardar la comarca de la Vega Baja y el término municipal de Crevillent del riesgo de inundaciones". En su comunicado exponen la intención de reunirse con las distintas administraciones competentes en esta materia.

"Inviable"

La dureza de sus críticas es tal que tachan de "inviable" el documento presentado. De él dicen también que ha sido redactado "sin contar con sus opiniones y sin consenso". Por eso la primera de las acciones que van a emprender es solicitar el plan director de la Generalitat que marca este informe de actuaciones.

En su protesta contra el informe consideran que "está incompleto y no tiene coherencia ya que afecta gravemente a la agricultura y a las economías locales y, sin embargo, no aparece reflejado".

Los alcaldes no entienden que el informe "no se haya publicado ni remitido oficialmente a ningún ayuntamiento" y "tampoco que no se haya contado con la participación ciudadana, porque no solo afecta a la cuestión de inundabilidad sino que la propuesta afecta a la economía de los municipios".

Los representantes de las comunidades de regantes del regadío tradicional de la Vega Baja y de la pedanía crevillentina de San Felipe Neri han asegurado que los planes y estudios avanzados por la Conselleria de Agricultura "no contemplan apenas actuaciones para resolver el problema de las inundaciones".

"Lo que es peor, plantean soluciones que, invocando intereses medioambientales supremos, provocarán el final de esta comarca tal y como la conocemos", todo lo cual les empuja a exigir la retirada de la propuesta de este plan por ser un documento "sumamente perjudicial para la comarca".

