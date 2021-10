A denunciar con cita previa, así es la prueba piloto que lanza la Guardia Civil en Torrevieja

La cita previa para realizar denuncias u otros trámites con la Guardia Civil se pone a prueba en Torrevieja. Esta localidad es una de las cuatro elegidas en toda España para este servicio que pretende agilizar la atención y reducir las esperas. Y, como subrayan desde el instituto armado, manteniendo esta modalidad siempre aparte de todas aquellas gestiones que sean urgentes.

En este período de prueba que ya se ha abierto se evaluará la eficacia con la finalidad de instaurarlo nacionalmente si se confirma que el resultado es positivo. Solo hay otras dos provincias donde se esté examinando esta misma cuestión: Almería, con Roquetas de Mar, y Madrid, con Las Rozas y Villarejo de Salvanés.

¿Cómo funciona? Según informa el instituto armado, hay tres formas de solicitarlo. La primera, reservarlo a través la web oficial guardiacivil.es. En ella aparece en la columna derecha un enlace en el que explícitamente se señala Cita Previa Denuncias. Seguridad Ciudadana.

En esa página se explica que se solicitarán los siguientes datos: la identificación mediante DNI, NIE o pasaporte; nombre y apellidos; año de nacimiento; nacionalidad; teléfono, y correo electrónico. Una vez eso completado se selecciona la sede donde se pretende acudir y la hora según el calendario disponible.

Atención personal

Las otras dos vías son la telefónica, que en el caso de Torrevieja está disponible en el número 965 710 113, y la presencial, acudiendo al puesto de forma presencial para pedir la fecha. Como explican, en cualquiera de los cuatro centros piloto se seguirá el mismo protocolo, atención personal para la presentación de denuncias, y la realización de cualquier otro trámite de los que se pueden realizar desde uno de estos puestos.

¿Qué es lo que se quiere mejorar con este plan? Entre las finalidades que persiguen están evitar demoras en la espera para ser atendido, y ofrecer al ciudadano una mejor atención. Al saber con antelación lo que se va a pedir, se pondrá a su disposición a un agente especializado a su necesidad específica durante el tiempo necesario. Además, se respetan las prácticas higiénico-sanitarias, al evitar aglomeraciones innecesarias en las dependencias.

Un punto al que prestan especial atención es cuando no hay que usar este servicio. Como insisten, la cita previa no está recomendada en los casos en los que no es conveniente posponer una denuncia.

En ese listado incluyen los delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación; cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o los testigos; la desaparición de personas; cuando la víctima del delito sea menor de edad o persona con discapacidad; si el delito se está cometiendo o se acaba de cometer. También se refieren en esta lista a cuando se trate de un robo con escalo o fuerza en las cosas (roturas o fracturas de puertas o ventanas); o cuando se trate de hechos que requieran de la pronta presencia de agentes en el escenario de los hechos.

La Guardia Civil confía en que este servicio de cita previa ayudará a agilizar los trámites, complementado con la presentación de la denuncia en línea a través de la web oficial. De esta forma, se reduciría el tiempo empleado por el ciudadano en la presentación de las denuncias u otros documentos.

